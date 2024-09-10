İstanbul'da Sahte Belge Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da Sahte Belge Operasyonu

İstanbul\'da Sahte Belge Operasyonu

İstanbul'da kaçak göçmenler ve firariler için sahte pasaport, kimlik ve vize evrakları hazırladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

10.09.2024 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da kaçak göçmenler ve firariler için sahte pasaport, kimlik ve vize evrakları hazırladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenler ve firariler için sahte pasaport, kimlik ve vize evrakları hazırlandığı yönünde bilgi aldı. İnceleme başlatan ekipler, şüphelilerin Fatih'te farklı adreslerde sahte belge imal ettiklerini belirledi. Çalışmaların ardından 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6'sı Iraklı, biri İran uyruklu olmak üzere 15 kişi gözaltına alındı. Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda bin 743 basıma hazır sahte kimlik kartı, bin 489 sahte vize etiketi, 196 sahte AB ülkelerine ait pasaport, 68 tane sahtecilikte kullanılan slikon mühür, 12 ayrı ülkeye ait silikon mühür kalıbı, AB ülkelerine ait 10 sahte sürücü belgesi, sahtecilikte kullanılan 9 mühür stampa, her birinin üzerinde bir çip bulunan 8 boş kart, 5 mor cihaz, lazer markalama ve kazıma makinesi ile bir dizüstü bilgisayar ve sahte belge üretiminde kullanılan çok sayıda çeşitli materyal ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan zanlılardan Murat İ., Bilal S., Fikret B., Masood M.Y.Y., Ali S., Amanj H.K.K. ve Saadi R. adlı 7 şüpheli 6 Eylül sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Geri kalan Hazni A., Halis E., Saylan E., Yusuf A., Kamil D., Rebwar A.M.M., Tahsın M.A.A. ve Raja M. adlı 8 şüphelinin ise "Adli Kontrol" ve "Yurtdışı Çıkış Yasağı" hükümleri uyarınca serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Operasyon, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Göçmen, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Sahte Belge Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:33 Narin’in babası amcası Salim Güran mı DNA testinin sonuçları çıktı iddiası Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası
13:00 Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri başından vurularak öldürüldü Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri başından vurularak öldürüldü
12:16 Aileye neden başsağlığı dilemedi Bakan Yerlikaya’dan manidar yanıt Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt
11:40 Narin Güran neden öldürüldü Ortada 3 büyük şüphe var Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
11:40 Şişli’de korkunç kaza: Polis aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti Şişli'de korkunç kaza: Polis aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti
22:11 Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı Türkiye fiyatı cep yakıyor Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı! Türkiye fiyatı cep yakıyor
21:52 Narin’in akrabalarından tehdit ’’Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor’’ Narin'in akrabalarından tehdit! ''Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor''
21:34 Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor İşte çalıştıracağı takım Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:34 Galatasaray’da transfer krizi Alexandru Cicaldau, yeni takımına giden uçağı kaçırdı Galatasaray'da transfer krizi! Alexandru Cicaldau, yeni takımına giden uçağı kaçırdı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
19:53 Filip Kostic, Fenerbahçe’ye imzayı attı Filip Kostic, Fenerbahçe'ye imzayı attı
19:47 Beşiktaş’tan ayrılan Vincent Aboubakar, Hatayspor’a transfer oldu Beşiktaş'tan ayrılan Vincent Aboubakar, Hatayspor'a transfer oldu
19:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 14:44:14. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Sahte Belge Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement