İstanbul'da Kaçak Pırlanta Operasyonu - Son Dakika
İstanbul'da Kaçak Pırlanta Operasyonu

27.08.2025 12:21
Kapalıçarşı'da 23 iş yerine düzenlenen operasyonda 40 kişi gözaltına alındı, 1.25 milyar lira değerinde malzeme ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, kaçak yollarla ülkemize pırlanta ve çeşitli değerli taşları getiren ve kaçak olduğunu bildiği halde satın alan 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon sonucunda 155 kilo 602 gram, Bin 359 karat değerli taş ve 945 adet ziynet eşyası ele geçirildi. Ele geçirilen değerli taşların yaklaşık piyasa değerinin 445 milyon 750 bin lira olduğu değerlendirildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ, 40 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin ifadeleri sonrası soruşturma derinleştirildi. Kapalıçarşı'daki bazı iş yerlerine de operasyon yapıldı. Operasyonda 23 iş yeri aranırken, 40 şüpheli de gözaltına alındı.

1 MİLYAR 250 MİLYONLUK DEĞERLİ TAŞ ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda ayrıca çeşitli değerli taş, 135 adet ziynet eşyası, bin 132 adet değerli maden taşı, ateşli silahlar, 267 parça tarihi eser ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyon sonucunda ele geçirilen değerli taşların yaklaşık piyasa değerinin ise 1 milyar 250 milyon lira olduğu değerlendirildi.

Kaynak: DHA

