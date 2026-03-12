İstanbul'da Kaçak Sigara Operasyonu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 20 bin 300 kaçak elektronik sigara ile 1200 paket kaçak sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, elektronik sigara ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Fatih ve Güngören'de depo, araç ile kargo firması şubesine operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 1 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 20 bin 300 kaçak elektronik sigara ile 1200 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şüphelinin, sigaraları dikkat çekmemek ve denetimlerden kaçmak amacıyla çay paketlerine gizleyerek sevk ettiği, bu yöntemle ürünleri farklı adreslere ulaştırarak piyasaya sürdüğü belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.