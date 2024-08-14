İstanbul'da Kaçak Yollarla Sokulan Sahte Cüzdanlara Operasyon - Son Dakika
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İstanbul'da Kaçak Yollarla Sokulan Sahte Cüzdanlara Operasyon

İstanbul\'da Kaçak Yollarla Sokulan Sahte Cüzdanlara Operasyon

İstanbul'da ünlü markalara ait cüzdanların kaçak yollarla yurda sokulduğu tespit edildi. Operasyonda 120 bin sahte cüzdan ele geçirildi ve 1 kişi gözaltına alındı.

14.08.2024 12:09
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Derya EVREN KORKMAZ/İSTANBUL, İSTANBUL'da ünlü markalara ait cüzdanların sahtelerini kaçak yollarla yurda sokan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 120 bin sahte cüzdan ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dünyaca ünlü markalara ait cüzdanların Türkiye'ye kaçak yollarla sokulduğunu tespit etti. Kaçak ürünlerin Fatih'teki depolarda saklandığı yönünde ihbar alan ekipler harekete geçti. Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlarda 120 bin sahte cüzdan ele geçirildi.Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.Ele geçirilen ürünler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

Kaynak: DHA

Operasyon, İstanbul, 3-sayfa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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