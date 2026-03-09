İstanbul'da 8 Mart Coşkusu... Kadınlar, Üç Gün Boyunca Spor ve Dansla Buluştu - Son Dakika
İstanbul'da 8 Mart Coşkusu... Kadınlar, Üç Gün Boyunca Spor ve Dansla Buluştu

09.03.2026 16:52  Güncelleme: 18:14
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü üç gün süren bir spor etkinliğiyle kutladı. Kadınlar yoga, aero dans, okçuluk ve yüzme gibi branşlarda hem spor yaptı hem de madalya mücadelesi verdi.

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Spor İstanbul, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü üç gün süren bir spor şöleniyle kutladı. Yoga, aero dans, okçuluk, yüzme ve kano gibi pek çok branşta düzenlenen etkinliklere katılan İstanbullu kadınlar, hem spor yaptı hem de madalya mücadelesi verdi.

İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Spor İstanbul iş birliğinde düzenlenen 8 Mart etkinlikleri, kentin dört bir yanındaki spor tesislerinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. 6-8 Mart 2026 tarihleri arasında devam eden programda, kadınların fiziksel aktiviteye katılımını artırmak ve sosyal dayanışmayı güçlendirmek hedeflendi.

Spor komplekslerinde aero dans ve yoga rüzgarı

Etkinliklerin grup dersleri ayağı, 6 Mart'ta İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde, 8 Mart'ta ise İBB Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde yapıldı. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen yoga ve aero dans seansları renkli görüntülere sahne oldu. Üç gün boyunca İBB'ye bağlı tüm spor tesislerinde kadınlara özel ücretsiz grup dersleri de aralıksız sürdürüldü.

Okçuluk ve yüzmede madalya heyecanı

Sadece eğlence değil, rekabetin de ön planda olduğu programda okçuluk ve yüzme branşlarında özel yarışmalar düzenlendi. Tuzla Kafkale ve Recep Türkoğlu Spor Kompleksleri'nde eş zamanlı yapılan okçuluk yarışmalarına 14 yaş ve üzeri kız çocukları ve kadınlar katıldı. Hedefi on ikiden vuran sporcular sıralama madalyası alırken, tüm katılımcılara günün anısına hatıra madalyası takdim edildi.

Yüzme branşında ise altı farklı yaş kategorisinde yüzlerce kadın havuzda ter döktü. 25 ve 50 metre mesafelerde; kelebek, sırtüstü, kurbağalama ve serbest stillerde kıyasıya mücadele eden kadınlar, başarılarını madalya ile taçlandırdı.

Haliç'te kano keyfi

8 Mart etkinliklerinin final noktalarından biri de Haliç oldu. İBB Haliç Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen kano etkinliğiyle kadınlar, İstanbul'un tarihi atmosferinde kürek çekerek Dünya Kadınlar Günü coşkusunu doyasıya yaşadı.

