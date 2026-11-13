İstanbul'da kadınları tehditle fuhşa zorlayan çeteden 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da kadınları tehditle fuhşa zorlayan çeteden 11 şüpheli tutuklandı

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İstanbul'da internet üzerinden fuhşa aracılık edip kadınları tehditle fuhşa zorlayan çeteye yönelik 7 ilçede 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli yakalandı, 11'i tutuklandı ve 1'ine adli kontrol uygulanırken çok sayıda mağdur kadın kurtarıldı.

İstanbul'da fuhşa aracılık ederek gelir sağladıkları ve kadınları tehdit yoluyla fuhşa zorladıkları belirlenen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, internet siteleri üzerinden fuhuştan gelir elde eden zanlıları belirledi.

Ekipler, 7 ilçedeki 13 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheliyi yakaladı.

Aramalarda 13 cep telefonu, 13 SIM kart, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve 31 fişek bulundu.

Ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesinde, şüphelilerin WhatsApp gruplarında kadınların fotoğraf, konum ve ücret bilgilerini paylaşarak müşteri edindikleri, kadınları belirlenen adreslere götürdükleri ve kazanılan paraları farklı banka hesapları üzerinden paylaştıkları belirlendi.

Bazı şüphelilerin, duygusal ilişki kurdukları kadınların özel görüntülerini ailelerine göndermekle tehdit ederek fuhşa zorladıkları, organizasyondan ayrılmalarını engelledikleri saptandı.

Zanlıların ayrıca iletişime geçtikleri kişilerin özel görüntülerini ve kişisel bilgilerini kullanarak ek para talep ettikleri belirlendi. Uyuşturucu faaliyetleriyle de bağlantılı olduğu tespit edilen organizasyona yönelik operasyonda çok sayıda mağdur kadın kurtarıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 zanlı, Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 1'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak: AA
Operasyonİstanbul3. SayfaGüncelSon Dakika

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