İstanbul'da Kamu Kurumlarında Yangın Denetimleri Başladı - Son Dakika
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İstanbul'da Kamu Kurumlarında Yangın Denetimleri Başladı

İstanbul\'da Kamu Kurumlarında Yangın Denetimleri Başladı

İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, tüm kamu ve özel sektöre ait tesislerde yangın güvenliği denetimleri başladı. İlk denetim Güngören Halil İnalcık Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

01.02.2025 13:44  Güncelleme: 13:48
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Gülseren KARAPINAR-Harun ŞAHBAZOĞLU/İSTANBUL, - İSTANBUL Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda kamu kurumlarında ve iş yerlerinde yangın denetimleri başladı.

İstanbul Valiliği, tüm kamu ve özel sektöre ait tesis ve iş yerlerinin yangın önlemlerinin denetlenmesini kararlaştırdı. İlk denetim, Güngören Halil İnalcık Anadolu Lisesi'nde başladı. Denetime, Milli Eğitim Müdürü Ferhat Öztürk, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Salih Aktürk, AFAD Yangın Demetimi Komisyonu Başkanı Ali İhsan Efe, Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi katıldı.

'DENETİMLERİMİZİ OKULLARDA HIZLANDIRDIK'

Güngören Kaymakamlığı Yangın Denetimi Komisyonu Başkanı Ali İhsan Efe, "İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında İstanbul Valiliğimizin 24 Kasım 2023'te göndermiş olduğu bir yazı var. Bu yazıya istinaden Güngören Kaymakamlığı'nca bir komisyon oluşturduk. Periyodik olarak başta kamu binaları olmak üzere ilçemizdeki bütün binaların yangın Yönetmeliği kapsamında denetlenmesine başladık. Bu faaliyetlerimiz devam ederken Bakanlığımızın bu hafta içinde göndermiş olduğu genel kapsamda periyodik denetimlerimizi artırmış bulunmaktayız. Aslında biz bütün kamu binalarında başladık. Okulları da kapsıyordu bu. Tatilin araya girmesi ile birlikte okulların boş olması sebebiyle denetimler daha rahat olacağından dolayı biz okullarla devam ettik. Ülkemizdeki son yangınla birlikte bu hafta içinde gelen genelgeyle bu denetimlerimizi okullarda hızlandırdık. Bu denetim ilçemizdeki bütün binaları kapsamaktadır" dedi.

'YANGIN TÜPLERİNİN DOLUM TARİHLERİ ÖNEMLİ'

Güngören Kaymakamlığı İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı Necip Tanrıkulu, "İş sağlığı ve güvenliği bakımından biliyorsunuz ülkemizde sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sıkıntıların yaşanmasının sebebi, İş Sağlığı Güvenliği Eğitimsizliği. Eğitim olmadığı için birçok kazalar meydana geliyor. Bu kazaların okullarda, Milli Eğitim camiasında da olmaması için periyodik olarak okullarda denetimler var. İtfaiye denetimleri var, iş güvenliği denetimleri var. O denetimler sonucunda eksiklik varsa tespit ediliyor. Şu anda Halil İnalcık Anadolu Lisesi'ndeyiz. Bir eksiklik olmadığını görüyoruz zaten. Yangın denetimi de yapıldı. İş güvenli eğitimleri de veriyoruz. Çalışanlara, öğretmelere, öğrencilere, personele hepsine eğitim veriyoruz. Şu anda yangınla ilgili sıkıntı var mı diye yangın dolaplarına bakıyoruz. Yangın hortumlarının kırık olmaması gerektiğine bakıyoruz. Yangın tüplerinin dolum tarihleri önemli. Yangın tüpünün olması orada önemli değil. Yangın tüpünün çalışır aktif halde olması önemli. Yani onun dolum tarihiyle, son kullanım tarihine bakılması gerekiyor. Son kullanım tarihi geçen bir tüpün kesinlikle yeniden doldurulması gerekiyor. Kullanılmaması gerekiyor. Acil durumlarda yangın alarm santrali, yangın butonlarına basıldığı zaman yangın alarm santrali çalışıyor. Otomatik olarak yangın hidroforları, pompaları devreye giriyor. Devreye girmezse yangın hortumlarına su basılışı gelmez. O zaman hiçbir şeye yaramamış olur. Yani bir yangın tesisatı yapılıyor, belki 100 yıllık bir binada duruyor, hiç kullanılmayabilir. Fakat onun 100 yıl boyunca aktif halde olması gerekiyor. Yangın çıkışları da önemli. Yangın çıkışlarında, kişiler en kısa mesafede 20-30 metre mesafede ulaşacak ve dışarı çıkacak şekilde olması gerekiyor. Onlar önemli. Yangın merdivenlerine eşya konmaması gerekiyor. Biz bunların takibini periyodik olarak yapıyoruz." dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Kamu Kurumlarında Yangın Denetimleri Başladı - Son Dakika

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