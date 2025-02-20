İstanbul\'da Kar Yağışı: Esenyurt Havadan Görüntülendi

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İSTANBUL'da 2 gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışının ardından Esenyurt havadan görüntülendi. Okulların tatil edilmesiyle ana yolların boş kaldığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da 2 gündür etkili olan kar yağışı bazı ilçelerde aralıklarla devam ediyor. Yağışın etkili olduğu ilçelerden Esenyurt havadan görüntülendi. Okulların kapalı olmasıyla ana yollarda trafik oluşmazken yeşillik alanlarda kar örtüsünün oluştuğu görüldü.