İSTANBUL'da 2 gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışının ardından Esenyurt havadan görüntülendi. Okulların tatil edilmesiyle ana yolların boş kaldığı görüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da 2 gündür etkili olan kar yağışı bazı ilçelerde aralıklarla devam ediyor. Yağışın etkili olduğu ilçelerden Esenyurt havadan görüntülendi. Okulların kapalı olmasıyla ana yollarda trafik oluşmazken yeşillik alanlarda kar örtüsünün oluştuğu görüldü.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Kar Yağışı: Esenyurt Havadan Görüntülendi - Son Dakika
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