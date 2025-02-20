İstanbul'da Kar Yağışı ve Trafik Yoğunluğu

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(İSTANBUL) Kar yağışının yoğunlaştığı dün 18.30 sıralarında yüzde 90'lara ulaşan trafik yoğunluğu bugün okulların da tatil olmasının etkisiyle yüzde 30'ların altına geriledi.

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. İstanbul Valisi Davut Gül ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması yönündeki çağrıları ile okulların tatil edilmesi etkili oldu. Dün kar yağışının etkisini artırdığı 18.30 civarında yüzde 90'lara ulaşan yoğunluk bugün öğleye doğru yüzde 30'ların altına düştü. Kentte ana yollar en sakin günlerinden birini yaşıyor. Ancak kuzeyindeki bazı mahallelerde ara yollarda, yokuşlarda zaman zaman sıkıntı yaşanıyor.

İBB karla mücadele araçları buzlanma riski olan bölgelerde gece boyunca çalışma yaparken, küreme araçları da sorun oluşan bölgelere müdahale ediyor. İBB Afet Koordinasyon Merkezi AKOM, beklenen kar yağışına alarm durumunu koruyup uyarılarını yinelerken İstanbul Valiliği'ne göre kenttte kar kalınlığı yer yer 5 santimetre ile 35 santimetre arasında değişiyor.