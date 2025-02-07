İstanbul\'da Kar Yağışı Yerini Yağmura Bıraktı

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İSTANBUL'da etkili soğuk hava dalgası kenti terk etmeye hazırlanırken, zaman zaman etkili olan kar yağışı bazı ilçelerde yerini yağmura bırakıyor. Dün bazı ilçelerde etkili olan kar yağışının ardından sabah saatlerinde olumsuzluk yaşanmazken, Avrupa Yakasında binaların çatıları ve parklar beyaza büründü.Avrupa Yakası'nda yer yer etkili olan kar yağışı dronela havadan görüntülendi.

İstanbul'da 3 gündür etkili olan soğuk hava dalgasının ardından bazı ilçelerde kar yağışı özellikle dün gece saatlerinde etkili oldu.Zaman zaman trafik yoğunluğuna neden olan kar yağışının yerini yağışlı havaya bırakması bekleniyor. Sabah saatlerinde Avrupa yakasında belirli noktalarda etkili olan kar yağışı yerini karla karışık yağmura bıraktı. Avrupa yakasında Anadolu Yakası'na göre daha az etkili olan kar yağışı evleirn çatılarını beyza bürürken, parklarda kar örtüsü oluştu. Beylikdüzü'nde ise kar yağışı sabah saatlerinde yerini karla karışık yağmura bıraktı. Zaman zaman yağmura dönen yağış nedeniyle E-5'te trafik yoğunluğu oluştu.