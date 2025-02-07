İstanbul'da Kar Yağışı Yerini Yağmura Bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da Kar Yağışı Yerini Yağmura Bıraktı

İstanbul\'da Kar Yağışı Yerini Yağmura Bıraktı

İstanbul'da etkili olan soğuk hava dalgası ve kar yağışının ardından, bazı ilçelerde kar yağışı yerini karla karışık yağmura bırakmaya başladı. Kar yağışı, binaların çatıları ve parkları beyaz örtüyle kapladı.

07.02.2025 11:03  Güncelleme: 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSTANBUL'da etkili soğuk hava dalgası kenti terk etmeye hazırlanırken, zaman zaman etkili olan kar yağışı bazı ilçelerde yerini yağmura bırakıyor. Dün bazı ilçelerde etkili olan kar yağışının ardından sabah saatlerinde olumsuzluk yaşanmazken, Avrupa Yakasında binaların çatıları ve parklar beyaza büründü.Avrupa Yakası'nda yer yer etkili olan kar yağışı dronela havadan görüntülendi.

İstanbul'da 3 gündür etkili olan soğuk hava dalgasının ardından bazı ilçelerde kar yağışı özellikle dün gece saatlerinde etkili oldu.Zaman zaman trafik yoğunluğuna neden olan kar yağışının yerini yağışlı havaya bırakması bekleniyor. Sabah saatlerinde Avrupa yakasında belirli noktalarda etkili olan kar yağışı yerini karla karışık yağmura bıraktı. Avrupa yakasında Anadolu Yakası'na göre daha az etkili olan kar yağışı evleirn çatılarını beyza bürürken, parklarda kar örtüsü oluştu. Beylikdüzü'nde ise kar yağışı sabah saatlerinde yerini karla karışık yağmura bıraktı. Zaman zaman yağmura dönen yağış nedeniyle E-5'te trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, İstanbul, Güncel, trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Kar Yağışı Yerini Yağmura Bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
21:16 Trump, Gazze’yi gasbetme planının detaylarını anlattı Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
09:30 Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
09:24 ABD’de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
09:19 Fatih Terim’in takımından gol yağmuru Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
09:03 İki maçta 12 gol Barcelona, Valencia’yı paramparça etti İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
09:02 Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
08:52 Yasmin Erbil’den Survivor’daki sevgilisi Yiğit Poyraz’a kalpli destek Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
08:30 Galatasaray’dan gece yarısı bombası İşte maliyeti Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
08:29 ABD, İsrail’in 25 yıldır istediği “Bombaların Anası“nı sonunda teslim ediyor ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği "Bombaların Anası"nı sonunda teslim ediyor
08:12 Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
08:09 Tesla almak hayal oldu Büyük zam geldi Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 04:39:18. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Kar Yağışı Yerini Yağmura Bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.