İstanbul'da Kar Yağışında Balık Tutma Keyfi - Son Dakika
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İstanbul'da Kar Yağışında Balık Tutma Keyfi

İstanbul\'da Kar Yağışında Balık Tutma Keyfi

İstanbul'da kar yağışına rağmen vatandaşlar Galata Köprüsü ve Bebek Sahili'nde balık tutmaya devam etti.

11.02.2025 14:50
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İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışına aldırmayan bazı vatandaşlar, Galata Köprüsü ile Bebek Sahili'nde balık tutmaya devam etti.

Kentin birçok ilçesinde yağan kar, gün içinde bazı bölgelerde etkisini artırdı.

Kara ve soğuk havaya aldırmayan bazı vatandaşlar ise Beşiktaş'taki Bebek Sahili ile Galata Köprüsü'nde balık tuttu.

Bebek Sahili'ne balık tutmaya gelen Berat Ümit Eriş, "Hobi olarak balık tutuyoruz. Az da olsa ufak ufak geliyor." dedi.

Kar yağınca daha çok balık çıktığını söyleyen Eriş, "Böyle bir zevkiniz varsa tavsiye ederim." ifadesini kullandı.

Galata Köprüsü'nde balık tutan Nurullah Genç ise "Havalar şu an soğuk gidiyor ve bazen yağmur soğuğu kesiyor. Kestiği zaman dışarı çıkıyorum, buraya geliyorum balık tutmak için. Bazen yağmur bazen de dolu yağıyor. Her şeye rağmen hava güzel. Arada sırada büyük istavrit çıkıyor, güzel oluyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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