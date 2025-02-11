İstanbul'da Kar Yağışında Sıcak Anlar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da Kar Yağışında Sıcak Anlar

İstanbul\'da Kar Yağışında Sıcak Anlar

Büyükçekmece sahiline giden bir kişi, kar yağışına aldırmadan mayoyla denize girdi.

11.02.2025 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken Büyükçekmece sahiline gelen bir kişi buz gibi havaya aldırmadan mayosuyla denize girdi.

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, bu sabahtan itibaren özellikle kuzeydeki ilçelerde etkili oldu.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken Başakşehir'deki Kayabaşı Mahallesi'nde çok sayıda İETT otobüsü yolun karla kaplanması nedeniyle mahsur kaldı.

Bir kişi, evinin penceresinden arka arkaya sıralanan otobüsleri cep telefonu kamerasıyla kaydederek, "Burası otobüs son durağı gibi oldu. Allah yolda kalanlara yardım etsin ama günler öncesinde belirtilen kar yağışı uyarısı pek dikkate alınmamış gibi duruyor. Yazık değil mi?" ifadelerini kullandı.

İlçede, buzlanan yolda geriye doğru kayan tır aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Büyükçekmece'de, soğuk havaya aldırış etmeyen bir erkek, mayosunu giyip karla kaplı sahilde buz gibi denize girdi.

İlçede, buzlanmadan dolayı yokuş aşağı kayan bir otomobilin sağ ve sol ön kapılarını tutan 2 kişinin aracı durdurma çabaları ise ilginç anlara sahne oldu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Büyükçekmece, Hava Durumu, istanbul, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Kar Yağışında Sıcak Anlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:48 Deniz 10 metre çekildi, tarihi Kral Yolu yüzyıllar sonra ortaya çıktı Deniz 10 metre çekildi, tarihi Kral Yolu yüzyıllar sonra ortaya çıktı
18:23 İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi
18:06 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
17:56 8 yaşındaki Narin cinayetinde ağabey Enes Güran için tahliye talebi 8 yaşındaki Narin cinayetinde ağabey Enes Güran için tahliye talebi
17:41 İstanbul kar alarmı Apar topar AKOM’a geçen İmamoğlu saat verip uyardı İstanbul kar alarmı! Apar topar AKOM'a geçen İmamoğlu saat verip uyardı
08:33 Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal’dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal'dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi
08:22 Asil Nadir’in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar Asil Nadir'in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar
08:08 İstanbul’da 9 belediyeye terör operasyonu İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu
07:58 Balkona stoklanan cep telefonu bataryaları bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü Balkona stoklanan cep telefonu bataryaları bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü
07:57 Mansur Yavaş’tan ön seçim zirvesinde dikkat çeken sitem Mansur Yavaş'tan ön seçim zirvesinde dikkat çeken sitem
07:46 Kedisini araçta bırakıp yurt dışına çıktı Kedisini araçta bırakıp yurt dışına çıktı
07:46 Sürücüler dikkat Bunları yapan hapis yatacak Sürücüler dikkat! Bunları yapan hapis yatacak
07:27 “Ön seçimde yokum“ diyen Yavaş’tan ikili aday formülü "Ön seçimde yokum" diyen Yavaş'tan ikili aday formülü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 20:14:42. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Kar Yağışında Sıcak Anlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.