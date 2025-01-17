İstanbul'da Karneler Alındı

Güncel

İstanbul'da öğrenciler, 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Kentteki okullarda düzenlenen törenlerde öğrenciler karne heyecanı yaşarken, veliler de buna ortak oldu.

Bağcılar'daki Ragıp Akın İlkokulu'nda düzenlenen törene, Kaymakam Abdullah Uçgun ile Belediye Başkanı Yasin Yıldız katıldı. Öğrenciler, karnelerini Uçgun'un elinden aldı.

Uçgun, törende yaptığı konuşmada, öğrencilere yarıyıl tatili için tavsiyelerde bulundu.

Karnesini almanın mutluluğunu yaşadığını belirten 3. sınıf öğrencisi Serra Tuğba Çapaklı, "Karnem beklediğim gibi geldi. Bugün çok şanslıyım ve mutluyum. Tatilde ödev yapacağım. Ders çalışacağım. Kardeşimle zaman geçireceğim." dedi.

Öğrenci Zeynep Erbağ ise çok mutlu olduğunu, tatilde de ders çalışacağını ve arkadaşlarını özleyeceğini söyledi.

Halkalı Cumhuriyet İlkokulu'ndaki karne töreninde ise halk oyunları gösterisi ile şiir dinletisi sunuldu.

Törene, Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Velilerin de öğrencileri yalnız bırakmadığı törende, Anteplioğlu öğrencilere karnelerini dağıttı.