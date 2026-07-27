İstanbul'da Kayıp Kadın Cinayeti

İstanbul'da hakkında kayıp başvurusunda bulunulan karısını öldürüp cesedini ormana bıraktığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 23 Temmuz'da yakınları tarafından kayıp başvurusu yapılan Bedriye Karaçay'ın (24) bulunması için çalışma yürüttü.

Ekiplerin bilgisine başvurduğu kayıp kadının eşi V.K, ifadesinde birlikte düğüne gittiklerini, Kağıthane ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'ndeki evlerine dönünce tartıştıklarını, ardından karısının taksiyle evden ayrıldığını öne sürdü.

Bunun üzerine çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kadının taksiyle gittiğine dair bulguya rastlamadı.

Kayıp kadının annesi adına kayıtlı aracın çift tarafından kullanıldığı bilgisini edinen ekipler, otomobilin son zamanlarda hangi güzergahta kullanıldığına ilişkin çalışma yürüttü.

V.K'nin kontrolündeki aracın kayıp başvurusundan bir gün önce Gültepe Mahallesi'ndeki adreslerinden hareket edip Sarıyer'deki Ayazağa Ormanı'na gittiği, 7 dakika sonra da çıkış yaptığı belirlendi.

Ekipler, şüphe üzerine kadavra ve iz takip köpekleriyle ormanda yaptıkları incelemede kayıp kadının cesedini battaniyeye sarılı buldu.

Yabani hayvanlar tarafından deforme edilmiş ceset, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Zanlı, eşini öldürdüğünü itiraf etti

Gözaltına alınan V.K, emniyetteki ifadesinde cinayet işlediği itirafında bulundu.

Zanlı, düğünden dönünce kendisini aldattığı iddiasıyla çıkan tartışmada eşini boğduğunu beyan etti. Olay yeri inceleme ekiplerince "luminol" ile yapılan çalışmalarda da boğulma sonucu kan tepkimesi tespit edildi.

Şüpheli V.K, cumhuriyet savcısı eşliğindeki yer gösterme işleminin ardından dün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının araçla Sarıyer'deki ormanlık alana gidişi ve 7 dakika sonra dönüşe geçmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.