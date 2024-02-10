Çevre Bakanı Özhaseki, İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarını değerlendirdi - Son Dakika
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Çevre Bakanı Özhaseki, İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarını değerlendirdi

Çevre Bakanı Özhaseki, İstanbul\'da kentsel dönüşüm çalışmalarını değerlendirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarında gelinen son noktayı değerlendirdi. Toplantıda, İstanbul'un kentsel dönüşüm çalışmalarında gelinen son noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Özhaseki, çalışmaların azimle sürdürüldüğünü ve vatandaşlar için güvenli ve konforlu evler üretileceğini belirtti.

10.02.2024 21:05
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Bakanlık bürokratları ve alanında uzman personelle gerçekleştirdiği toplantıda, İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarında gelinen son noktayı değerlendirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Yüzyılın Dönüşümü İstanbul" kampanyası kapsamında çalışmalarını sürdüren Özhaseki, Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem ve beraberlerindeki heyetle İstanbul'da bir araya geldi.

Toplantıda, İstanbul'un kentsel dönüşüm çalışmalarında gelinen son noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Özhaseki, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Gözbebeğimiz İstanbul'umuz için kaybedecek 1 dakikamız yok. İstanbul için gayretle, azimle çalışan bürokratlarımızla kadim şehir İstanbul'umuzun kentsel dönüşüm çalışmalarında geldiğimiz noktayı değerlendirdik. Azimli ve kararlıyız. Çalışmalarımızı durup dinlenmeden sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız için güvenli ve konforlu evler üreteceğiz."

Kaynak: AA

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