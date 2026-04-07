İstanbul'da İsrail Konsolosluğu Yakınında Silahlı Saldırı: 2 Polis Yaralandı, 3 Şüpheli Etkisiz Hale Getirildi

07.04.2026 15:52
Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu yakınında meydana gelen silahlı saldırıda iki polis yaralandı. Olayla ilgili üç şüpheli etkisiz hale getirilirken, yetkililer terörle mücadele kararlılığını vurguladı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Levent'teki Büyükdere Caddesi'nde bulunan İsrail Konsolosluğu yakınında silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu 2 polis yaralandı ve 3 şüpheli etkisiz hale getirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesinin daha büyük bir tehdidi önlediğini vurguladı. Teröristlerin kimliklerinin tespit edildiğini ve soruşturmanın başlatıldığını belirtti. Yaralı polislere acil şifalar dileyen Duran, bu saldırının 'Terörsüz Türkiye' hedefine olan inancı zayıflatmayacağını ifade etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şüphelilerin İzmit'ten kiralık araçla geldiğini ve birinin dini istismar eden örgütle bağlantısı olduğunu, diğerinin uyuşturucu kaydı bulunduğunu bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını ve savcıların olay yerinde incelemelere başladığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaralı polislerin tedavisinin devam ettiğini belirterek acil şifalar diledi. AK Parti yetkilileri de saldırıyı kınayarak polislere geçmiş olsun mesajları yayınladı ve terörle mücadele kararlılığını vurguladı.

