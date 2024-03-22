İstanbul\'da köprüler kolon kanserine dikkat çekmek için mavi renkte aydınlatıldı

??????? İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüleri, kolon kanserine dikkati çekmek için mavi renkte aydınlatıldı.
Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, "Kolon Kanseri Farkındalık Ayı" çalışmaları kapsamında hastalığa dikkati çekmek amacıyla mavi renge büründü.
Köprüdeki aydınlatmanın sabahın ilk saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.
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Isparta'da evde dengesini kaybederek düşen Belkız G. isimli kadın, mahsur kaldığı evinde itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, evin camını açarak kadına ulaştı. Sağlık durumu iyi olan kadın, evde müdahale edildikten sonra kurtarıldı.
Erzincan Valiliği himayesinde merkeze bağlı Uluköy köyünde toplu iftar programı düzenlendi. Programa Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat ve beraberindeki kurum amirleri ile köy sakinleri katıldı. İftar sonrasında Uluköylü çocuklar tarafından türküler söylendi.
Üni Aktif Genç Liderler Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen 'Gençlik Aşkıyla Bayburt' etkinliğinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, gençlerin sorularını yanıtladı ve Türkiye'nin milli savunma vizyonunu paylaştı.
Isparta'da bir kadın evde dengesini kaybederek düştü ve mahsur kaldı. Kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan kadına evde müdahale edildi.
İzmir'in Çiğli ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı kazanın ardından rapor tutan vatandaşlar ve otomobillere arkadan gelen araçların çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada baba ve oğlu hayatını kaybederken 7 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
İzmir'in Çiğli ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı kazanın ardından rapor tutan vatandaşlar ve otomobillere arkadan gelen araçların çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Baba ve oğul hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
İzmir'in Çiğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 otomobil ve bir elektrikli skuter çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, 10 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücü, ehliyetinin olmadığını ve babasından habersiz aracı alıp gezmeye çıktığını söyledi. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL cezai işlem uygulandı.
Avrupa Birliği liderleri, Bosna Hersek'in 8 yıl önce başvuruda bulunduğu üyelik müzakerelerinin başlamasına onay verdi. Ancak müzakerelerin resmi olarak başlaması için ülkenin daha fazla reform yapması gerektiği belirtildi. Bosna Hersek'in üyelik süreci yıllar alabilir.
Kırıkkale'de muhtemel doğal afetlere karşı hazırlıklarını sürdüren arama kurtarma ekipleri, hassas burun köpeklerle gecenin ayazında tatbikat yaptı. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün hassas burunları 'İglo' ve 'Hera', muhtemel doğal afetlere karşı hazırlanıyor. K9 Arama Kurtarma Köpek Birimi ekipleri, gecenin ayazında da köpeklerle tatbikatlarını sürdürüyor.
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