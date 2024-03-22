İstanbul\'da köprüler kolon kanserine dikkat çekmek için mavi renkte aydınlatıldı

İzmir Çiğli'de 5 araç ve elektrikli skuterin karıştığı kazada 2 ölü, 7 yaralı

İzmir'in Çiğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 otomobil ve bir elektrikli skuter çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.