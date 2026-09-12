İstanbul\'da koruma altındaki çocuklar iki tiyatro oyunuyla sahnede buluştu

İstanbul'da koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, sosyal, duygusal ve sanatsal gelişimlerini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen tiyatro eğitimlerinin ardından hazırladıkları iki oyunla sahne deneyimi yaşadı.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il müdürlüğüne bağlı Atatürk Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde koruma ve bakım altında bulunan çocukların sosyal, duygusal ve sanatsal gelişimlerini desteklemek amacıyla Kalpten Kalbe Derneği işbirliğinde tiyatro eğitimi programı gerçekleştirildi.

Fofora Tiyatro'da, Devlet Tiyatro Sanatçısı Gökçe Kurt Elitez tarafından verilen eğitimlere, yaş gruplarına göre oluşturulan iki grupta toplam 24 çocuk katıldı. 7-10 yaş grubundaki 15 çocuk ile 14-18 yaş grubundaki 9 kız çocuğu, yaklaşık 15 ders süren tiyatro eğitiminde çeşitli çalışmalar yaptı.

Eğitimlerde çocukların kendilerini ifade etme, iletişim kurma, özgüven geliştirme, grup çalışmalarına uyum sağlama, yaratıcılık ve problem çözme becerilerinin desteklenmesine yönelik uygulamalara yer verildi.

Tiyatro eğitiminin ardından çocuklar, eğitim sürecinde edindikleri bilgi ve becerileri sahneye taşıdı.

7-10 yaş grubundaki çocuklar "Gökyüzünü İten Kuş", 14-18 yaş grubundaki çocuklar ise "Bir Yaz Gecesi-Shakespeare'in Kızları" adlı oyunları sahneledi.

Her iki oyun da bugün Altunizade Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluştu. "Gökyüzünü İten Kuş" saat 12.30'da, "Bir Yaz Gecesi-Shakespeare'in Kızları" ise saat 15.30'da sahnelendi.

Gösterileri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan çocuklar ile görevli personel izledi.

"Sahnede yaşadıkları deneyimin, gelecekteki başarılarına da katkı sağlayacağına inanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atatürk Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Feyza Poyraz, Kalpten Kalbe Derneği ile üç yıldır çocukların gelişimini destekleyen farklı çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Sanatsal faaliyetlerin çocukların kendilerini ve yeteneklerini keşfetmelerine katkı sunduğunu belirten Poyraz, "Çocuklar ürettikçe güçleniyor, kendi potansiyellerini keşfediyor. 'Ben yaptım, başardım.' diyebilmek, özgüvenlerini ve kendi kapasitelerine olan inançlarını güçlendiriyor. Bugün sahnede yaşadıkları deneyimin, gelecekteki başarılarına da katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Devlet Tiyatro Sanatçısı Gökçe Kurt Elitez ise tiyatro çalışmasının yalnızca sahne performansına yönelik olmadığına işaret ederek, "Çocukların bir metni ezberlemelerinden çok kendi seslerini bulmalarını istedik. Süreç içinde çekingenliklerinin azaldığını, birbirlerini dinlemeyi, sorumluluk almayı ve kendi fikirlerine güvenmeyi öğrendiklerini gördük. Bu, tiyatronun yanında bir özgüven ve empati çalışmasıydı." değerlendirmelerinde bulundu.