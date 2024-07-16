İstanbul'da Köylülerin Evleri Yıkılıyor ve Ormanlar Katlediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da Köylülerin Evleri Yıkılıyor ve Ormanlar Katlediliyor

İstanbul\'da Köylülerin Evleri Yıkılıyor ve Ormanlar Katlediliyor

İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki Cebeci köyünde maden şirketi tarafından köylülerin evlerinin yıkıldığı ve tarihi çam ormanlarının katledildiği belirtildi. Köylülerin yaşam haklarının gasp edildiği bu duruma karşı yetkililerin görevini yapması istendi.

16.07.2024 18:20  Güncelleme: 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- Kuzey Ormanları Sözcüsü (KOS) Esmanur Çağlak, İstanbul'un Sultangazi ilçesi Cebeci köyünde günlerdir maden şirketince köylülerin evlerinin yıkıldığı ve tarihi çam ormanlarının katledildiğini belirterek, "Köylerimiz taş ocağı şirketlerinin yağması altında. Burada yaşanan sadece bir maden ocağı yağması değil, aynı zamanda mahallenin doğal ve kültürel varlığını doğrudan ortadan kaldırılmasıdır" dedi.

Sultangazi'ye bağlı Cebeci köyünde taş ocaklarının faaliyetlerine bölge halkının tepkisi sürüyor.

"Köylülerin yaşam haklarını doğrudan gasp eden şirketin usulsüzlüklerine karşı Sultangazi Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın görevini yapması gerekir"

KOS Sözcüsü Avukat Esmanur Çağlak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sultangazi Tarihi Cebeci köyünde Kuzey Madencilik ve Ulusal Madencilik aracılığıyla günlerdir köylülerin evleri yıkılıyor, tarihi çam ormanları katlediliyor. Burada yaşanan sadece bir maden ocağı yağması değil, aynı zamanda mahallenin doğal ve kültürel varlığını doğrudan ortadan kaldırılmasıdır. Tarihi Cebeci köyü uzun yıllar önce yöreye yerleşmiş Selanik muhacirlerinin yaşadığı, Kırkçeşmeler su hattının geçtiği, hemen yanında Alibeyköy Barajı'nın yeraltı su kaynaklarıyla besleyen kadim bir orman varlığının yer aldığı bir köyümüz. Maden ocağı her gün yasal prosedürlere dahi uymadan köylülerin yaşam alanlarına, evlerinin duvarlarına kadar ocağın sınırını çekip, bölgede bulunan orman varlığını yok ediyor. Maden ocağı şirketi köylülere yaşayacak bir alan bırakmayarak aslında fiili olarak da köyden gidin demek istiyor. Köylülerin barınma hakkının ve yaşam haklarını doğrudan gasp eden şirketin usulsüzlüklerine karşı Sultangazi Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın görevini yapması gerekir.

Cebeci köyündeki orman kıyımı tekil bir vaka değil, İstanbul'un Kuzey Ormanları içerisindeki köylerimiz ağır maden ocağı ve taş ocağı tehdidi altında. Genel bir iktidar politikası olarak ilerleyen bu süreç seçim sonrası İstanbul'un kuzey ormanlarına ve kırsalına büyük bir hızla yağmalaması küresel şirketlerle birlikte kuzeyin bir bütün olarak maden enerji ve inşaat yağmasına açılmasıdır. Kuzey ormanları ve kırsalının savunulması bugün artık hiç olmadığı kadar acil ve tarihi bir gündem olarak karşımızda."

Kaynak: ANKA

Sultangazi, İstanbul, Maden, İnsan Hakları, Çevre, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Köylülerin Evleri Yıkılıyor ve Ormanlar Katlediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:09 İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 40 kişi hayatını kaybetti İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 40 kişi hayatını kaybetti
18:27 MHP’den ’“el öpme“ eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP’ye yakışan bir tavır MHP'den '"el öpme" eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP'ye yakışan bir tavır
18:26 Kız meselesi yüzünden çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1’i ağır 10 kişi yaralı Kız meselesi yüzünden çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1'i ağır 10 kişi yaralı
18:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail yönetimi ateşkese zorlanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail yönetimi ateşkese zorlanmalı
14:49 Mehmet Şimşek: Yeni vergi paketi dar gelirli vatandaşa yük getirmeyecek Mehmet Şimşek: Yeni vergi paketi dar gelirli vatandaşa yük getirmeyecek
18:57 Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferini açıkladı Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferini açıkladı
18:49 EURO 2024’ün en iyi 10 golü açıkladı 2 yıldızımız birden listede EURO 2024'ün en iyi 10 golü açıkladı! 2 yıldızımız birden listede
18:17 UEFA Uluslar Ligi’ndeki Türkiye-Galler maçının oynanacağı stat belli oldu UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Galler maçının oynanacağı stat belli oldu
17:55 Fenerbahçe servet teklif etmişti En-Nesyri, herkesi şaşırtan bir tercih yaptı Fenerbahçe servet teklif etmişti! En-Nesyri, herkesi şaşırtan bir tercih yaptı
17:42 2 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu 2 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu
17:10 Beşiktaş’a piyango vurdu Jackson Muleka’ya Suudi Arabistan’dan talip var Beşiktaş'a piyango vurdu! Jackson Muleka'ya Suudi Arabistan'dan talip var
16:51 Batshuayi’den çok konuşulacak Icardi sözleri: Ben daha güçlü ve hızlıyım Batshuayi'den çok konuşulacak Icardi sözleri: Ben daha güçlü ve hızlıyım
16:27 EURO 2024’ün en iyi maçları açıklandı Türkiye, ilk 5’e damga vurdu EURO 2024'ün en iyi maçları açıklandı! Türkiye, ilk 5'e damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 19:51:50. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Köylülerin Evleri Yıkılıyor ve Ormanlar Katlediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement