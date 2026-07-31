İstanbul'da Kredi Dolandırıcılığı Operasyonu
İstanbul'da kredi çıkarma vaadiyle dolandırıcılık yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da farklı bankalardan kredi çıkarma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, farklı bankalardan kredi çıkarma vaadiyle bazı vatandaşların banka hesaplarını kullanarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından düzenlenen operasyonda 7 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen 219 bin 700 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden birinin kafede oturduğu sırada polis tarafından gözaltına alınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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