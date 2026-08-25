İstanbul'da Kundaklama ve Kurşunlama Operasyonu - Son Dakika
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İstanbul'da Kundaklama ve Kurşunlama Operasyonu

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İstanbul'da 2 iş yeri kundaklandı, 1 iş yeri kurşunlandı; 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da 2 iş yerinin kundaklanması, bir iş yerinin de kurşunlanmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, yeni nesil organize suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve yurt dışında cezaevinde olduğu anlaşılan şüphelinin elebaşı olduğu organize suç örgütünün eylem ve faaliyetleri deşifre edildi.

Suç örgütünce 18 Ağustos'ta Bayrampaşa'da güzellik merkezinin, 19 Ağustos'ta Pendik'te oto galerinin kundaklandığı, 20 Ağustos'ta Bayrampaşa'da emlakçı dükkanının kurşunlandığı belirlendi.

Düzenlenen operasyonda, bu eylemleri suç örgütü adına gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli O.A. gözaltına alındı.

Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede, Fatih'te metruk bir binada AK-47 uzun namlulu silahla çekilmiş fotoğraflarına ulaşıldı.

Elde edilen bulgular doğrultusunda söz konusu adrese de operasyon düzenlendi. Operasyonda M.Ç. isimli şüpheli de gözaltına alındı.

Bina içerisinde yapılan aramada ise AK-47 uzun namlulu silah, uzi marka otomatik tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Kundaklama ve Kurşunlama Operasyonu - Son Dakika

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