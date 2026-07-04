Sağanak İstanbul'da Etkili Oluyor - Son Dakika
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Sağanak İstanbul'da Etkili Oluyor

04.07.2026 17:30  Güncelleme: 18:06
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İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle İBB ekipleri seferber oldu. Üsküdar'da metrekareye 60 kilogram yağış düşerken, 5 bin 726 personel ve 2 bin 35 araçla su baskınlarına müdahale ediliyor. Yağışların saat 18.00'e kadar sürmesi bekleniyor.

(İSTANBUL) İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran ve bazı bölgelerde metrekareye 60 kilogramı bulan yoğun yağış bırakan kuvvetli sağanağa karşı İBB ekipleri seferber oldu. AKOM koordinasyonunda; 5 bin 726 personel ve 2 bin 35 araçla sahada olan ekipler, akşam saat 18.00'e kadar aralıklarla sürmesi beklenen yağışlar nedeniyle meydana gelen olumsuzluklara ve su baskınlarına anında müdahale ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışın yaşamı olumsuz etkilememesi adına tüm birimleri ile alarm durumuna geçti. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda; İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, İSTAÇ, Zabıta, Park Bahçeler, İBB Trafik, Yerinde Çözüm, İETT, Metro İstanbul ve İGDAŞ birimlerinden toplam 5 bin 726 personel ile 2 bin 35 araç ve iş makinesi sahada çalıştı.

METREKAREYE 60 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

İBB'den yapılan bilgilendirmeye göre, İstanbul genelinde etkili olan hava muhalefeti kapsamında, sabah saat 07.00'de Şile'de başlayan yağışlar ilerleyen saatlerde kuzey ilçelerine ve ardından boğaz çevresi ile Anadolu Yakası geneline yayıldı. Yağışın en yoğun anında, 30-40 dakika gibi oldukça kısa bir zaman diliminde metrekareye 25-45 kilogram aralığında düşen yağış kent genelinde etkili oldu. Anlık ölçümlere göre Üsküdar'da metrekareye 60 kilogram, Sarıyer İTÜ Maslak Yerleşkesi'nde metrekareye 50 kilogram, Kadıköy'de 43 kilogram ve Şişli'de metrekareye 32 kilogram yağış kaydedildi.

YAĞIŞLARIN SAAT 18.00'E KADAR SÜRMESİ BEKLENİYOR

Sabah saat 07.00'de Şile'de başlayıp öğle saatlerinde il geneline yayılan ve kısa sürede yüksek miktarda yağış bırakan hava muhalefetinin, akşam saat 18.00'e kadar aralıklarla etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor. İBB ekiplerinin, şu ana kadar komuta merkezlerine ulaşan 267 olaya hızla müdahale ederek yollarda ve alt geçitlerde oluşan göllenmeleri gidermek için yoğun bir çalışma yürüttüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hava Durumu, 3. Sayfa, İstanbul, Üsküdar, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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