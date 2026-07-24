AKOM: İstanbul'da bölgesel olarak 12-18 saat boyunca, yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor - Son Dakika
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AKOM: İstanbul'da bölgesel olarak 12-18 saat boyunca, yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor

AKOM: İstanbul\'da bölgesel olarak 12-18 saat boyunca, yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor
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AKOM, İstanbul ve Marmara'nın kuzeyinde yarın itibarıyla Balkanlar'dan gelen serin ve yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Sıcaklıklar 25 dereceye düşerken, kuzey ve doğu ilçelerde metrekareye 30-60 kg yağış bekleniyor. Vatandaşlar sel ve ulaşım aksaklıklarına karşı uyarıldı.

(İSTANBUL) AKOM, İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın kuzey kesimlerinde, yarın itibarıyla, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisinin artacağını duyurdu. Yapılan değerlendirmeye göre bu akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklarında ani düşüş yaşanırken, cumartesi sabah saat 06.00 itibarıyla yağışın şiddetini artırması ve İstanbul genelinde bölgesel olarak 12-18 saat boyunca, yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un meteorolojik değerlendirmesine göre; İstanbul'un Karadeniz'e kıyısı olan Eyüp, Sarıyer, Beykoz gibi kuzey ilçeleri ile, Şile, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla gibi doğu ilçelerinde yağışların metrekareye 30-60 kilogram aralığında çok kuvvetli görülebileceği tahmin ediliyor. Bu nedenle rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenerek aralıklarla fırtına (40- 60 km/s) şeklinde eseceği, beraberinde sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı ve sıcaklıkların 25 derece civarına gerileyeceği öngörülüyor.

AKOM, olası olumsuzluklara karşı ilgili kurum ve birimlerin gerekli tedbirleri almasının önem taşıdığını belirtti. Bu kapsamda çöp ve benzeri atıkların toplanması, yağmur suyu mazgalları ile baca temizliklerinin yapılması, mesai saatleri dışında nöbetçi ekiplerin görevlendirilmesi ve kritik noktalarda personel hazır bulundurulması istendi.

Vatandaşların ise ani su baskınları, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, yıldırım ve kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulunuldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel AKOM: İstanbul'da bölgesel olarak 12-18 saat boyunca, yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor - Son Dakika

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