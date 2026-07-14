İstanbul\'da LGS birincilerine ödül töreni

İstanbul Valiliği, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alarak birinci olan öğrenciler için ödül töreni düzenledi.

Valiliğin bahçesindeki törene, sınavda tüm soruları doğru bilerek birinci olan 70'i özel, 31'i devlet okulundan 101 öğrenci ve aileleri katıldı.

Vali Davut Gül, burada birçok etkinlik yaptıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün öğrencilere, öğretmenlere, ailelere selamlarını ilettiğini aktaran Gül, İstanbul'da 101 öğrencinin sınavda diğer öğrencilere göre daha başarılı olduğunu belirtti.

İstanbul Çocukları Vakfının başarılı, üstün yetenekli ve dezavantajlı çocuklara yönelik çalışmalar yaptığını ifade eden Gül, bu kapsamda "Türkiye Yüzyılı Çocukları" projesiyle hem İstanbul'daki hem de Anadolu'da okuyup bu kentte lise tercihinde bulunan öğrencilere eğitim hayatları boyunca burs verdiklerini anlattı.

Vali Gül, "Son 3 yılda 500 tam puan alıp İstanbul'umuzdaki liselerde okuyan 1370 öğrencimiz var. Tamamına veriyoruz. Bu sene tercih yapan bütün öğrencilerimize vereceğiz. Yaklaşık olarak 1700 öğrencimizin bu burstan yararlanacağını tahmin ediyoruz. Anadolu'dan buraya gelen ve İstanbul'umuzda eğitim öğretimine devam edecek tam burs alan öğrencilere, ilave olarak AnadoluJet'in sponsorluğunda 4 tane de bilet veriyoruz." diye konuştu.

Burada çocukları değiştirme, dönüştürme veya onları bir yerlere kanalize etme gibi bir düşüncelerinin olmadığına dikkati çeken Gül, bunların merhametli, vicdanlı ve bu ülkeyle bağını koparmamış gençler olarak yetişmesini istediklerini kaydetti.

"Hayat, çocuklarımıza sunduğumuz 5 şıktan, sadece sorulardan ibaret değil"

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise Valiliğinin tarihi binasının önünde tarihi bir törene, sevince ve güzelliğe hep birlikte ortak olduklarını söyledi.

Bu süreçte çocuklarından daha çok heyecanlı olan anneleri, babaları ve öğretmenleri tebrik eden Yentür, "Heyecan ve kaygı bitmiyor. ???????Şimdi 'Acaba hangi okulu tercih etsek?' diye yoğun, tatlı bir telaş içerisindesiniz. İnşallah onlar için hayırlı ve güzel sonuçlara vesile olacak, güzel okullara yerleşirler." dedi.

Gayret gösteren öğrencilerin ödüllendirilmesinin son derece kıymetli olduğunu belirten Yentür, şöyle devam etti:

"Hayat, çocuklarımıza sunduğumuz 5 şıktan, sadece sorulardan ibaret değildir. O yüzden akademik alandaki bu başarı elbette yadsınamaz ama hayatın da bütününü kaplayacak vazgeçilmez bir özellik değildir. Aklıyla kalbini buluşturan, aklıyla vicdanını ve gönlünü buluşturan, hayatının her alanında insanlık için hayırlı ve güzel işler üretecek, güzel ve iyi insanlar yetiştirmek eğitimin en önemli amacıdır."

Yentür, bugün en modern teknolojik bombalarla, silahlarla ve uçaklarla Gazze'de 80 bin insanın öldürüldüğüne dikkati çekerek, bu nedenle bu topraklarda bir sevdaları olduğunu anlattı.

"Bu çocuklarımız inşallah alın terini akıl teriyle buluşturacak." diyen Yentür, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Çanakkale'deki şehitlerden alınan bu ruhu bilgiyle, teknolojiyle ve vicdanla buluşturarak ülkenin bayrağını daha yükseklerde taşıyacaklarını kaydetti.

Vali Davut Gül ile eşi Gülden Gül, İstanbul'daki okullarda birinci olan öğrencilere tam altın, saat ve başarı belgesinden oluşan ödüllerini takdim etti.

Yentür ve İstanbul Çocukları Vakfının mütevelli heyeti üyeleri de öğrencilere ödül dağıttı.