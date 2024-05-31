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İstanbul'da LGS'ye 193 Bin 80 Öğrenci Katılacak

İstanbul\'da LGS\'ye 193 Bin 80 Öğrenci Katılacak

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın İstanbul'da 39 ilçede, 565 okulda, 12 bin 466 sınıfta toplamda 193 bin 80 öğrenci tarafından gerçekleştirileceğini açıkladı. Sınavın öğrencilere farklı liselere katılma imkanı sağlayacağını belirten Yentür, sınav sürecinde öğrencilerin güvenliği ve sağlığı için gerekli önlemlerin alındığını vurguladı.

31.05.2024 18:23
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin, "İlimizde toplamda 39 ilçede, 565 okulumuzda, 12 bin 466 sınıfımızda 193 bin 80 öğrencimiz bu önemli sınavda ter dökecek." bilgisini verdi.

Yentür, yazılı açıklamasında, 2 Haziran'da yapılacak sınavın öğrencilere fen, Anadolu, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, ve Anadolu imam hatip liseleri programlarına katılma yolunda bir kapı aralayacağını belirtti.

Milli Eğitim Müdürü Yentür, şunları kaydetti:

"İlimizde toplamda 39 ilçede, 565 okulumuzda, 12 bin 466 sınıfımızda 193 bin 80 öğrencimiz bu önemli sınavda ter dökecek. Sınavın, ilk oturumu saat 09.30'da başlayacak ve sözel alanda 50 sorudan oluşacak, süresi 75 dakika olacak. İkinci oturum ise 11.30'da başlayacak, sayısal alanda 40 soru yer alacak ve 80 dakika sürecektir. Her iki oturumda da öğrencilerimizin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme ve bilimsel süreç becerileri ölçülecektir."

Sınav sürecinde öğrencilerin güvenliğini ve sağlığını en üst düzeyde korumak için her türlü önlemin alındığını belirten Yentür, özel durumları olan 2 bin 930 öğrencinin sınava girişleriyle ilgili gereken tüm özel tedbirlerin de sağlandığını bildirdi.

Sınava girecek öğrencilere başarı dileyen Yentür, şunları kaydetti:

"Hedeflerinize ulaşmak için gösterdiğiniz çabaya hepimiz şahidiz. Sınava hazırlık sürecinde olduğu gibi şimdi sizlerin yanında yer alarak heyecanınıza ortak olduğumuzu belirtmek isterim. Elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza yürekten inanıyoruz. Sınav sonucunuz, şu anda sahip olduğunuz bilgilerin sadece belli bir kısmını yansıtır ancak sizlerin değeri ve potansiyeli bu sonuçlarla sınırlı değildir. Gerçek başarınız, kararlılığınız, azminiz ve karakterinizle sürekli gelişmektedir. Üstün gayretiniz ile birlikte vatanına ve milletine bağlı, erdemli bireyler olarak devamlı faydalı işler yapacağınıza inancımız ise tamdır. Her biriniz benzersiz yeteneklere sahipsiniz ve sınavda elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza eminiz. Bu nedenle sonuç ne olursa olsun, bu sınavın sizin için sadece bir başlangıç olduğunu unutmayınız ve geleceğe dair hedeflerinize ulaşma yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam ediniz."

Kaynak: AA

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