İstanbul'da Lüks Konut Piyasası Dönüşüyor: Fiyatlar Yükseliyor, Talep 3+1'e Kayıyor
İstanbul'da Lüks Konut Piyasası Dönüşüyor: Fiyatlar Yükseliyor, Talep 3+1'e Kayıyor

14.04.2026 08:10
EVA Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Eylin Helin Gül, İstanbul'daki lüks konut piyasasında yaşam tarzı odaklı projelerin fiyatları belirlediğini ve sosyal donatılar ile akıllı ev sistemlerinin etkisini vurguluyor. Metrekare fiyatları 10 bin dolardan başlayıp 17 bin 903 dolara kadar yükselirken, konutlar artık sadece barınma değil, bütüncül yaşam deneyimi sunuyor.

Metrekare fiyatları, 10 ila 15 sosyal donatıya sahip projelerde 10 bin dolardan başlayıp 17 bin 903 dolara kadar yükseliyor. Talep ise pandemi sonrası dönemde 1+1'den 2+1 ve 3+1'e kayıyor, hatta bazı projelerde 3+1 stoğu yetersiz kalıyor. Teknoloji entegrasyonu ve sürdürülebilirlik çözümleri, fiyatları etkileyen kritik unsurlar arasında yer alıyor.

Gül'e göre, İstanbul'daki lüks konut piyasasında fiyatı belirleyen artık sadece lokasyon değil; sosyal olanaklar, teknoloji altyapısı ve sürdürülebilirlik faktörleri öne çıkıyor. Bu dönüşüm, projelerin yatırım değerini de doğrudan etkiliyor, kullanıcılara prestij ve konfor sunan kompleks yaşam alanlarına dönüşümü hızlandırıyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

