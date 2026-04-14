İstanbul'da Lüks Konut Piyasası Dönüşüyor: Fiyatlar Yükseliyor, Talep 3+1'e Kayıyor

İstanbul'da lüks konut piyasası, akıllı ev sistemleri, sürdürülebilirlik uygulamaları ve sosyal donatıların etkisiyle yeniden şekilleniyor. EVA Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Eylül Helin Gül, yeni dönemde 'yaşam tarzı' odaklı projelerin fiyatları doğrudan belirlediğini vurguluyor. Konutlar artık sadece barınma alanı olmaktan çıkıp, bütüncül bir yaşam deneyimi sunuyor.

Metrekare fiyatları, 10 ila 15 sosyal donatıya sahip projelerde 10 bin dolardan başlayıp 17 bin 903 dolara kadar yükseliyor. Talep ise pandemi sonrası dönemde 1+1'den 2+1 ve 3+1'e kayıyor, hatta bazı projelerde 3+1 stoğu yetersiz kalıyor. Teknoloji entegrasyonu ve sürdürülebilirlik çözümleri, fiyatları etkileyen kritik unsurlar arasında yer alıyor.

Gül'e göre, İstanbul'daki lüks konut piyasasında fiyatı belirleyen artık sadece lokasyon değil; sosyal olanaklar, teknoloji altyapısı ve sürdürülebilirlik faktörleri öne çıkıyor. Bu dönüşüm, projelerin yatırım değerini de doğrudan etkiliyor, kullanıcılara prestij ve konfor sunan kompleks yaşam alanlarına dönüşümü hızlandırıyor.