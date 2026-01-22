Üsküdar–Sultanbeyli Arası Metro ile 50 Dakikaya Düşüyor

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, M5 Üsküdar– Samandıra Metro Hattı'nın Samandıra Merkez–Sultanbeyli uzatma etabını bu yıl mayıs ayında hizmete açmak için entegrasyon çalışmalarını sürdürüyor. Etabın devreye alınmasıyla Üsküdar–Sultanbeyli arası yolculuk süresi 150 dakikadan 50 dakikaya düşecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Anadolu Yakası'nın ulaşım aksını güçlendirecek M5 Üsküdar–Samandıra Metro Hattı'nın Samandıra Merkez–Sultanbeyli uzatma etabını işletmeye almaya hazırlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla Üsküdar ile Sultanbeyli doğrudan metro hattı ile bağlanacak.

Fiziksel ilerleme yüzde 93

Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı, M5 Üsküdar–Çekmeköy Metro Hattı'nın devamı niteliğinde tasarlandı. Hattın Samandıra Merkez–Sultanbeyli kesimi 4,4 kilometre uzunluğunda ve 4 istasyondan oluşuyor. Fiziksel ilerleme oranı yüzde 93'e ulaşan etapta test ve devreye alma çalışmaları planlanan takvim doğrultusunda devam ediyor.

Geçici işletme düzenlemesi

Hattın güvenli biçimde işletmeye alınabilmesi için zorunlu entegrasyon ve test çalışmaları kapsamında geçici sefer düzenlemesine gidilecek. Buna göre; 23 Ocak Cuma günü saat 23.59 itibarıyla M5 Üsküdar–Samandıra Metro Hattı'nda son seferler yapılacak, 24 Ocak Cumartesi ve 25 Ocak Pazar günleri hat işletmeye kapalı olacak ve Gece Metrosu hizmeti verilemeyecek. Hat, 26 Ocak Pazartesi günü saat 06.00'da yeniden işletmeye açılacak.

Bu süre boyunca Gece Metrosu seferlerini de kapsayacak şekilde güzergahta İETT otobüsleriyle ücretli ulaşım sağlanacak. Yolcular sefer bilgilerine iett.istanbul ve Otobüsüm Nerede uygulaması üzerinden "M5 Metro Hattı" seçeneğiyle ulaşabilecek.

Anadolu Yakası'nda ulaşımda büyük dönüşüm

Etap hizmete açıldığında Sultanbeyli'nin Üsküdar'a metro ile bağlanması sağlanacak. Böylece Anadolu Yakası'nda doğu–batı aksında hızlı ve kesintisiz bir raylı sistem bağlantısı oluşturulacak. Sultanbeyli–Üsküdar arası yolculuk süresi özel araçla ortalama 90 dakika, toplu taşımayla ortalama 150 dakika sürerken, M5 hattının uzatılmasıyla bu süre yaklaşık 50 dakikaya düşecek. Hattın tek yöndeki saatlik kapasitesi 64 bin 800 yolcu olarak planlanıyor.

Güçlü entegrasyon ağı

M5 Üsküdar–Samandıra Metro Hattı'nın mevcut entegrasyonları Sultanbeyli etabı için de geçerli olacak. Yolcular, Üsküdar İstasyonu'nda Marmaray, İETT hatları ve deniz iskelelerine; Altunizade İstasyonu'nda Metrobüs hattına; Dudullu İstasyonu'nda M8 Bostancı–Parseller Metro Hattı'na aktarma yapabilecek.

İlerleyen süreçte, Çarşı İstasyonu'nda M12 Göztepe–Ümraniye Metro Hattı'na, Altunizade İstasyonu'nda M14 Altunizade–Bosna Bulvarı Metro Hattı'na entegrasyon sağlanacak.