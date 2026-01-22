Üsküdar–Sultanbeyli Arası Metro ile 50 Dakikaya Düşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Üsküdar–Sultanbeyli Arası Metro ile 50 Dakikaya Düşüyor

22.01.2026 11:32  Güncelleme: 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, M5 Üsküdar–Samandıra Metro Hattı'nın Samandıra Merkez–Sultanbeyli uzatma etabını mayıs ayında hizmete açmaya hazırlanıyor. Proje tamamlandığında yolculuk süresi 150 dakikadan 50 dakikaya düşecek.

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, M5 Üsküdar– Samandıra Metro Hattı'nın Samandıra Merkez–Sultanbeyli uzatma etabını bu yıl mayıs ayında hizmete açmak için entegrasyon çalışmalarını sürdürüyor. Etabın devreye alınmasıyla Üsküdar–Sultanbeyli arası yolculuk süresi 150 dakikadan 50 dakikaya düşecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Anadolu Yakası'nın ulaşım aksını güçlendirecek M5 Üsküdar–Samandıra Metro Hattı'nın Samandıra Merkez–Sultanbeyli uzatma etabını işletmeye almaya hazırlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla Üsküdar ile Sultanbeyli doğrudan metro hattı ile bağlanacak.

Fiziksel ilerleme yüzde 93

Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı, M5 Üsküdar–Çekmeköy Metro Hattı'nın devamı niteliğinde tasarlandı. Hattın Samandıra Merkez–Sultanbeyli kesimi 4,4 kilometre uzunluğunda ve 4 istasyondan oluşuyor. Fiziksel ilerleme oranı yüzde 93'e ulaşan etapta test ve devreye alma çalışmaları planlanan takvim doğrultusunda devam ediyor.

Geçici işletme düzenlemesi

Hattın güvenli biçimde işletmeye alınabilmesi için zorunlu entegrasyon ve test çalışmaları kapsamında geçici sefer düzenlemesine gidilecek. Buna göre; 23 Ocak Cuma günü saat 23.59 itibarıyla M5 Üsküdar–Samandıra Metro Hattı'nda son seferler yapılacak, 24 Ocak Cumartesi ve 25 Ocak Pazar günleri hat işletmeye kapalı olacak ve Gece Metrosu hizmeti verilemeyecek. Hat, 26 Ocak Pazartesi günü saat 06.00'da yeniden işletmeye açılacak.

Bu süre boyunca Gece Metrosu seferlerini de kapsayacak şekilde güzergahta İETT otobüsleriyle ücretli ulaşım sağlanacak. Yolcular sefer bilgilerine iett.istanbul ve Otobüsüm Nerede uygulaması üzerinden "M5 Metro Hattı" seçeneğiyle ulaşabilecek.

Anadolu Yakası'nda ulaşımda büyük dönüşüm

Etap hizmete açıldığında Sultanbeyli'nin Üsküdar'a metro ile bağlanması sağlanacak. Böylece Anadolu Yakası'nda doğu–batı aksında hızlı ve kesintisiz bir raylı sistem bağlantısı oluşturulacak. Sultanbeyli–Üsküdar arası yolculuk süresi özel araçla ortalama 90 dakika, toplu taşımayla ortalama 150 dakika sürerken, M5 hattının uzatılmasıyla bu süre yaklaşık 50 dakikaya düşecek. Hattın tek yöndeki saatlik kapasitesi 64 bin 800 yolcu olarak planlanıyor.

Güçlü entegrasyon ağı

M5 Üsküdar–Samandıra Metro Hattı'nın mevcut entegrasyonları Sultanbeyli etabı için de geçerli olacak. Yolcular, Üsküdar İstasyonu'nda Marmaray, İETT hatları ve deniz iskelelerine; Altunizade İstasyonu'nda Metrobüs hattına; Dudullu İstasyonu'nda M8 Bostancı–Parseller Metro Hattı'na aktarma yapabilecek.

İlerleyen süreçte, Çarşı İstasyonu'nda M12 Göztepe–Ümraniye Metro Hattı'na, Altunizade İstasyonu'nda M14 Altunizade–Bosna Bulvarı Metro Hattı'na entegrasyon sağlanacak.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Samandıra, İstanbul, Üsküdar, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar–Sultanbeyli Arası Metro ile 50 Dakikaya Düşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika’da 8 adet adak koç kestirdi 6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika'da 8 adet adak koç kestirdi
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz’ın yeni takımını açıkladı Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın yeni takımını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
Tapuda yeni dönem 10 gün sonra zorunlu olacak Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak

13:27
Galatasaray Ahmet Çakar’ı şoke etti
Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti
13:25
“Boşanırken uyuşturucuya başladım“ diyen Bilan Hancı’ya eski eşinden yanıt
"Boşanırken uyuşturucuya başladım" diyen Bilan Hancı'ya eski eşinden yanıt
12:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde seçim anketi yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
12:20
Karşıyaka filesinde Manisa’ya sert tepki
Karşıyaka filesinde Manisa'ya sert tepki
12:09
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 13:36:48. #7.11#
SON DAKİKA: Üsküdar–Sultanbeyli Arası Metro ile 50 Dakikaya Düşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.