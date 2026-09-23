İstanbul'da masöz ilanı veren 15 zanlı fuhuşa aracılıktan adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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İstanbul'da masöz ilanı veren 15 zanlı fuhuşa aracılıktan adliyeye sevk edildi

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İstanbul'da 19 Eylül'de düzenlenen operasyonda fuhuşa aracılık gerekçesiyle gözaltına alınan 15 şüpheli Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin masöz ilanlarıyla kadınları fuhuşa ikna ettiği belirlendi; kurtarılan 2 yabancı uyruklu İl Göç İdaresine teslim edildi.

İstanbul'da masaj salonları ve fuhuş yapıldığı belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 15 zanlı adliyeye sevk edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda 19 Eylül'de masaj salonları ve fuhuş yapıldığı belirlenen mekanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda fuhuşa aracılık ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirilerek Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi. Kurtarılan yabancı uyruklu 2 kişi ise işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.

Öte yandan soruşturmaya ilişkin detaylara ulaşıldı.

Şüphelilerin, bazı uygulamalar üzerinden "masöz" ilanları vererek ihtiyaç sahibi kadınları işe aldığı, daha sonra çeşitli bahanelerle kadınları fuhuşa ikna edip çalıştırdıkları belirlendi.

Ayrıca "masöz" ilanı için başvuran bir kadının, şüphelilerin kendisini fuhuşa ikna etmeye çalıştığı yönünde polise şikayette bulunduğu, bunun üzerine yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyonun düzenlendiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İstanbul'da masöz ilanı veren 15 zanlı fuhuşa aracılıktan adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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