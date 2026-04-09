İstanbul'da Mehmet Akif Paneli - Son Dakika
İstanbul'da Mehmet Akif Paneli

09.04.2026 17:28
TBMM himayesinde '4 Şehir, 4 Mekan, 4 Akif' programı kapsamında panel düzenlendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) himayesinde düzenlenen "4 Şehir, 4 Mekan, 4 Akif" programı kapsamında, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) ev sahipliğinde "Payitahtta Esaret Günleri ve Mehmet Akif" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un şahsiyeti ve istiklal mücadelesindeki rolünün ele alındığı panelde konuşan İZÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Küçük, "4 Şehir, 4 Mekan, 4 Akif" programının İstanbul ayağına ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını söyledi.

Küçük, Ankara'da başlayan programın Balıkesir'de "vahdet", Kastamonu'da "cesaret", Afyon'da "azimet" temalarıyla devam edeceğini belirterek, "Bu kavramlar bize milli mücadelenin kodlarını yeniden hatırlatmaktadır. Bizler bugün burada, İstanbul'da 'Payitahtta Esaret Günleri' başlığı altında, Akif'in işgal yıllarındaki o sarsılmaz iradesini ve edebi dehasını bir kez daha hissedeceğiz." dedi.

Panelin düzenlendiği İZÜ kampüsünün, Akif'in hem öğrencilik yaptığı hem de ders verdiği tarihi bir mekan olduğunu hatırlatan Küçük, bu mirası yaşatmanın ve gelecek nesillere aktarmanın önemli bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Panelde, Akif'in düşünce dünyası ve edebi mirasının uzman akademisyenler tarafından farklı yönleriyle ele alınacağını kaydeden Küçük, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan da Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'ndaki dizelerine atıfta bulunarak katılımcıları selamladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere programa katkı sunanlara teşekkür eden Arıcan, "Bir zamanlar bu ülkede Akif'i konuşmak, Akif'i anlatmak kolay değildi. Hele hele akademide konuşmak mümkün değildi. Akademide Akif'le ilgili tezlerin bile yazıldığı günler çok geç dönemlerdir. 1978'de Yazarlar Birliği kurulduğunda aslında yol haritası Mehmet Akif'i seçmişti. Bugün üniversitelerimizde, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Mehmet Akif'in yeniden sahiplenildiği, külliyatının hazırlandığı ve artık farklı bir düzeyde konuşulduğu bir noktaya geldiğimiz için gerçekten hamdediyorum, şükrediyorum." diye konuştu.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ise daha önce Mehmet Akif Ersoy ve Hasan Basri Çantay üzerine programlar düzenlediklerini aktararak, bu isimlerin Milli Mücadele'de aktif rol alan, ilim ve edebiyatı hayatlarıyla birleştiren şahsiyetler olduğunu vurguladı.

Milletlerin hafızasını oluşturan bu isimlerin hatırlanmasının önemine dikkati çeken Oğurlu, toplumların millet olabilmesi için ortak hafıza ve ülkü birliğine sahip olması gerektiğini belirtti.

Anadolu'nun tarihsel süreçte farklı kesimlerin katkısıyla şekillendiğini, bu sürecin uzun yıllara yayılan bir mayalanma olduğunu söyleyen Oğurlu, "Akif'in taşıdığı o büyük miras, sadece bir döneme değil, asırlara uzanan bir birikimin yansımasıdır. Akif'in şiirlerinde İslam dünyasının içinde bulunduğu gerilemeye dair derin bir sorgulama vardır. Onu yalnızca bir şair olarak değil, fikirleriyle de anlamamız gerekir." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından, şair ve yazar Beşir Ayvazoğlu "Balkan Harbi'nden Milli Mücadele'ye Mehmet Akif", Prof. Dr. Turan Koç "Sanatını aşan şair Mehmet Akif", Prof. Dr. Mehmet Samsakçı "İşgal döneminde Mehmet Akif'in yazı faaliyeti" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Programın sonunda Mehmet Öncel tarafından "Akif'in dilinden nağmeler" dinletisi sunuldu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da Mehmet Akif Paneli - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu yolda araç içerisinde durmak da emniyet kemeri takmak da yasak Bu yolda araç içerisinde durmak da emniyet kemeri takmak da yasak
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmada şüphelilerden birinin yakalandığı anlar kamerada İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmada şüphelilerden birinin yakalandığı anlar kamerada
Jose Mourinho’nun yeni sezondaki takımı açıklandı Jose Mourinho'nun yeni sezondaki takımı açıklandı
Banka şubesinde satırla gasp girişimi Banka şubesinde satırla gasp girişimi
Eşref Rüya’nın ’Kadir Baba’sı siyaseti birleştirdi Eşref Rüya'nın 'Kadir Baba'sı siyaseti birleştirdi
Beşiktaş’ta polis noktasına saldırı düzenleyen teröristlerin keşif görüntülerine ulaşıldı Beşiktaş'ta polis noktasına saldırı düzenleyen teröristlerin keşif görüntülerine ulaşıldı

18:19
Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi
Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi
17:37
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
17:21
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
17:18
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya’da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı
16:24
Trump, NATO’dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum
Trump, NATO'dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum
15:40
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
SON DAKİKA: İstanbul'da Mehmet Akif Paneli - Son Dakika
