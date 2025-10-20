İstanbul'da Meme Kanseri Taraması Artıyor - Son Dakika
İstanbul'da Meme Kanseri Taraması Artıyor

20.10.2025 11:18
İstanbul'da 69 bin 850 kadına meme kanseri taraması yapıldı, 4 bin 470 riskli olarak belirlendi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Burhan Küçükoğlu, kentteki Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde (KETEM) bu yıl 69 bin 850 kadının, ücretsiz meme kanseri taramasından geçirildiğini, bunlardan 4 bin 470'inin riskli olarak tespit edildiğini söyledi.

Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Küçükoğlu, meme kanserinin Türkiye'de kadınlarda en sık görülen ve en fazla ölüme neden olan kanser türlerinden biri olduğunu belirtti.

Küçükoğlu, 20 yaşını geçmiş tüm kadınların aile hekimlerinden kendi kendine meme muayenesi yapmayı öğrenip her ay düzenli olarak bunu uygulaması gerektiğini ifade ederek, ayrıca kadınların yılda bir kez doktor kontrolünden geçmelerini önerdi.

Bu konuda eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin kentte birçok yerde bulunan KETEM'ler ile sağlıklı hayat merkezlerinde verildiğini kaydeden Küçükoğlu, ülke genelinde uzun süredir yürütülen meme kanseri tarama programı kapsamında 40-69 yaş arasındaki tüm kadınların 2 yılda bir mamografiyle değerlendirildiğini anlattı.

Meme kanseri taraması yapılan merkezlerin sayısı 24'e çıkacak

Küçükoğlu, İstanbul'da meme kanseri taramalarının 18 KETEM'de sürdüğünü, yıl sonuna kadar 6 yeni merkezin daha hizmete alınacağını kaydetti.

Şu anda 18 mamografi cihazının aktif olarak kullanıldığını aktaran Küçükoğlu, "6 yeni cihazın da bürokratik süreci tamamlanmak üzere. Yıl sonuna kadar toplam 24 merkezde hizmet veriyor olacağız." dedi.

Küçükoğlu, İstanbul genelinde tarama çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerinin altını çizerek, "Bu yıl İstanbul genelinde yürütülen taramalarda 69 bin 850 kadın değerlendirildi. Bu kadınlardan 4 bin 470'ini riskli olarak tespit ettik. Riskli çıkan vatandaşlarımızı teşhis merkezlerimize yönlendirdik. Şu ana kadar 144 kadınımız erken evrede kanser tanısı aldı. Süreci devam eden hastalarımız da mevcut." ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlara çağrımız, korkunu yen, taramanı yap"

Kentte meme kanseri taramalarında özel bir takip sistemi uyguladıklarını belirten Küçükoğlu, şöyle devam etti:

"Mamografisi riskli çıkan her vatandaşımızla birebir iletişime geçiyoruz. Hastane randevularını kendi uygunluklarına göre biz alıyoruz. Randevudan bir gün önce arayıp teyit ediyoruz. Randevu sonrası da hastanın sürecini birebir takip ediyoruz. Yani bu süreçte hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmıyoruz. Erken teşhis çok önemli. Farkındalık ayı dolayısıyla vatandaşlara çağrımız, korkunu yen, taramanı yap. Taramaya gelen her vatandaşımıza bu süreçte destek oluyoruz. Aile hekimlerimiz, ilçe sağlık müdürlüklerimiz ve sağlıklı hayat merkezlerimizle birlikte vatandaşlarımızın yanında olacağız."

Küçükoğlu, meme kanseri başta olmak üzere tüm kanser türlerinde erken teşhisin hayat kurtardığını belirterek, "Hiçbir belirti göstermese de vatandaşlarımızın düzenli olarak taramalara katılması çok önemli. Tüm hizmetlerimiz ücretsiz, sürecin sonuna kadar vatandaşlarımızla birlikte bu yolu yürümeye hazırız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

