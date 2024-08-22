İstanbul\'da Metrobüs Hattında Beyaz Yol Çalışması

Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince metrobüs hattında başlatılan "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle bazı duraklarda bir süre hizmet verilemeyecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince 14 Ağustos'ta başlatılan "Beyaz Yol" çalışması devam ediyor. İBB'den yapılan açıklamaya göre, Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasındaki çalışmalar kapsamında Cennet Mahallesi Durağı yarın saat 18.00 itibariyle Beylikdüzü yönünde geçici olarak kullanıma kapatılacak. Zincirlikuyu istikametinde herhangi bir kısıtlama olmayan metrobüs durağı 26 Ağustos Pazartesi günü saat 06.00'da tekrar açılacak. Öte yandan dün kullanıma kapatılan Beylikdüzü istikametindeki Küçükçekmece Durağı ise 24 Ağustos Cumartesi günü saat 06.00'da tekrar hizmet vermeye başlayacak.