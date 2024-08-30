İstanbul'da metroda yabancı uyruklu çocuğa saldıran kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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İstanbul'da metroda yabancı uyruklu çocuğa saldıran kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenikapı-Hacıosman metrosunda bir çocuğa şiddet uygulayan 41 yaşındaki D.A'yı gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli, ilk ifadesinde çocuğun kendisine küfür ettiğini ve olayın gerçekleştiğini iddia etti. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

30.08.2024 13:20
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İstanbul'da metroda yabancı uyruklu bir çocuğa saldırıda bulunan kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Yenikapı- Hacıosman metrosunda yabancı uyruklu bir çocuğa şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 41 yaşındaki D.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Bu arada şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, metrosunda seyahat ederken çocuğun bir kişinin ayağına çarpıp küfür etmesi üzerine kendisini durduramadığını ve olayın gerçekleştiğini iddia ettiği öğrenildi.

İstanbul'da metroda satış yapan yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunulduğuna ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Kimliği tespit edilen şüpheli, gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Adliyesi, Hacıosman, istanbul, 3-sayfa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da metroda yabancı uyruklu çocuğa saldıran kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da metroda yabancı uyruklu çocuğa saldıran kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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