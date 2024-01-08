İstanbul\'da minibüslerin taksiye dönüşmesiyle ilgili protesto

UKOME Ocak ayı toplantısı devam ettiği sırada, İstanbul 'da farklı hatlarda çalışan minibüslerin 8+1 taksiye dönüşmesiyle mağdur olduklarını belirten bir grup esnaf, taş ve sopalarla binaya saldırdı ve camları kırarak içeri girmeye çalıştı. Polisin müdahalesiyle arbede dağılırken çok sayıda taksici de gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak ayı toplantısı Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Toplantı sırasında İstanbul'da farklı hatlarda çalışan minibüslerin 8+1 taksiye dönüşmesiyle mağdur olduklarını belirten bir grup esnaf, bina önünde toplanarak kendileriyle ilgili düzenlemelerin gündem maddesi olarak toplantıya alınmamasına ve zam kararına tepki gösterdi. Toplantı öncesinde bina önünde toplanan ve mağduriyetlerini dile getiren grup toplantının devam ettiği sırada taş ve sopalarla binanın camlarını kırdı. İçeriye girmeye çalışan taksicilere çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Polis ekiplerinin müdahalesiyle arbede sona ererken çok sayıda taksici de gözaltına alındı.

"ESNAFIN MAĞDURİYETİ NEDEN DİLE GETİRİLMİYOR"

Toplantı öncesinde konuşan ve mağdur esnafların temsilcisi olduğunu dile getiren Ramiz Yılmaz, " 8+1 Mağdurları temsilcilerinden birisiyim. Taksi dönüşümleri başladıktan sonra 8+1 mağdurları oldu. İstanbul'da taksi ihtiyacı vardı. Raylı sistemlerden mağdur olan minibüs esnafının da geliri düştüğü için taksiye döndürme kararı alınmıştı. Burada önce güzel bir dönüşüm oldu. Fakat sonraki dönüşümlerde İstanbul'da bin 803 tane 8+1 taksi olmaya hak kazandı. Bu araçların diğer araçlardan yüzde 30 tarife farkı var. Gider olarak da yüzde 200, yüzde 300 fazlalığı var. Sahadaki esnaf arkadaşlarımız para kazanamıyor. Bunun sebebi ise araçların yüksek maliyetlerle alınması ve bu araçların borcunun ödenememesi. Vatandaşlar da bu araçları kullanmayı tercih etmediği için gelirlerimiz düşük kaldı. Giderlerimiz fazla, gelirimiz düşük kaldı. Alt komisyonda bu araçların 4+1 araca dönüştürülmesi kararı verilmişken bugün UKOME gündemine neden alınmadı? En önemli maddemiz bu. Esnafın mağduriyeti neden UKOME'de gündeme getirilmiyor?" dedi.

"BİRAZ DAHA SABIR, BU İŞİ ÇÖZECEĞİZ"

Yaşanan arbede sonrası taksicilere seslenen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Sizin mağduriyetiniz hem içerideki bürokratların hem de bizim mağduriyetimizdir. 8 aydır uğraşıyoruz. Evine ekmek götürebilmek için gayret eden, mağdur esnafımızın sesini her yerde duyuruyoruz. Bugün de duyurduk. Bildiğiniz üzere UKOME gündeminde 4+1'e dönüşle alakalı bir gündem yoktu. Ben UKOME toplantısı başlamadan ek gündem istedik. Sayın başkanımız, genel sekreter yardımcımız anlayışla karşıladı. Ek gündem olarak bu konuyu biz zaten gündeme aldırdık. Bu konuyu görüştük. Ayrıntılarıyla sizlerin huzursuz olduğunuzu, borçlarınızı ödeyemediğinizi, evinize ekmek götüremediğinizi anlattık. Bizden iyi anlatamazsınız. Ocak ayının içerisinde bir alt komisyon yapılarak, en geç 8 Şubat tarihinde bu konunun karara bağlayacak şekilde içeriden ayrıldık. Konu budur, haberiniz olsun. Sizlerden rica ediyorum, bizler de zor durumdayız. Biraz daha sabır. Bu işi çözeceğiz" diye konuştu.