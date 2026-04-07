İstanbul'da Motosiklet Hırsızlığı: Şüpheli Tutuklandı

07.04.2026 10:56
Beş motosiklet hırsızlığı yapan A.H., sosyal medyada paylaşım yaptıktan sonra yakalanarak tutuklandı.

İstanbul'da, 5 farklı yerden motosiklet hırsızlığı yaptıktan sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Zeytinburnu, Fatih ve Küçükçekmece'de 5 kişinin motosikletinin çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.

Motosikletlerin aynı kişi tarafından çalındığını belirleyen ekipler, şüpheli A.H'nin (22) eylemleri gerçekleştirdikten sonra sosyal medya hesabında, "icraatlara devam" yazılı video paylaştığını tespit etti.

Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile birlikte Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı.

Daha önce 38 suç kaydı olduğu ortaya çıkan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan, şüphelinin motosiklet hırsızlığı yaptığı anlara ilişkin güvenlik kamerası kayıtları da tespit edildi.

Kaynak: AA

