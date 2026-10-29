İstanbul'da motosikletlilerden Cumhuriyet Bayramı korteji

Türkiye Motosiklet Platformunun çağrısıyla bir araya gelen çok sayıda motosikletli, Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümünü kortej oluşturarak kutladı.

Motosiklet kullanıcıları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Bostancı'da buluştu.

Türk bayrağı motifli tişörtler giyen ve ellerinde Türk bayrakları taşıyan gruptakiler, alınan güvenlik önlemleri eşliğinde harekete geçti.

Motosikletli grup, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçerek Edirnekapı Şehitliği'ne ulaştı.

Gruptakiler, burada saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Güzergah boyunca bazı vatandaşlar da kortejdekileri alkışladı.

Türkiye Motosiklet Platformu Başkanı Zafer Fatih Özsoy, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü kapsamında bir araya geldiklerini, şehit aileleriyle buluştuklarını söyledi.

Daha sonra, programa katılanlar şehitliği ziyaret etti.