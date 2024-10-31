İstanbul'da Narkoçelik-44 Operasyonu

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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkoçelik-44" operasyonunda, 3 ton 515 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 6 uyuşturucu satıcısı yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonun detaylarına yer verdi.

Türkiye'yi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlı olduklarını ve çalışmaların artarak süreceğini belirten Yerlikaya, "Narkoçelik-44" operasyonunun Büyükçekmece merkezli Esenyurt, Bağcılar, Esenler ve Bayrampaşa ilçelerinde 8 farklı adres ve 4 ayrı araca yönelik düzenlendiği bilgisini paylaştı.

Operasyonda 3 ton 515 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, ayrıca 188 kilogram ara kimyasal madde, 3 ruhsatsız tabanca, 3 hassas terazi, 1 dedektör ile çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konulduğunu ve 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 6 uyuşturucu satıcısının yakalandığını bildirdi.