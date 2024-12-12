İstanbul'da Narkokapan-2 Operasyonu: 8 Şüpheli Tutuklandı

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Narkokapan-2" operasyonunda 2'si yabancı uyruklu olmak üzere zehir taciri 8 şüphelinin yakalandığını ve tamamının tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı paylaşıma göre, İstanbul'da düzenlenen "Narkokapan-2" operasyonunda 169,5 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 16 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen 'Narkokapan-2' operasyonunda 95,5 kilogram metamfetamin, 74 kilogram kokain ve 1 milyon 16 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 2'si yabancı uyruklu olmak üzere zehir taciri 8 şüpheli yakalandı ve tamamı tutuklandı.

Küresel bir felaket olan uyuşturucu ile mücadele; yalnızca bir güvenlik meselesi değildir, yarınlarımızın da meselesidir. Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız! Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde düzenlenen 'Narkokapan-2' operasyonunda toplam; 169,5 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 16 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."