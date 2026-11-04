İstanbul'da narkotik operasyonunda 4 şüpheli yakalandı, 400 bin sentetik hap bulundu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 195 kilo 900 gram uyuşturucu madde ile 400 bin sentetik ecza hap ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Gaziosmanpaşa, Avcılar ve Beylikdüzü'nde belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, 195 kilo 900 gram uyuşturucu, 400 bin sentetik ecza hap, 112 kilo 850 gram pregabalin etken maddesi, 133 kilo 800 gram katkı maddesi, 200 bin boş kapsül, hassas terazi ve hap basım makinesi ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.