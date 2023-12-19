İstanbul'da nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanların diş ve boynuzlarını satan şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece'de bir adreste hayvanlara ait diş ve boynuz parçalarının satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışmaların ardından adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adresteki aramalarda Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında olduğu belirlenen 2 çift bütün, 1 çift küçük parçalar halinde 6 kilo 162 gram dağ keçisi boynuzu, 7 antilop boynuzu, 1 kızıl geyik boynuzu ele geçirildi.

Aynı adreste 23 fil dişinden yapılmış obje, 3 kilo 260 gram fil dişi parçaları, 16 kilo 500 gram fil ile mamut, 650 gram balina dişi parçaları, 14 bufalo boynuzu ve parçası, fil dişi objeler ve 20 kilo 410 gram boynuz da bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.