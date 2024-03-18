İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Yenikapı'da düzenlenen Nevruz kutlamasında PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açan 2 kişinin de aralarında bulunduğu 5 kişinin adliyeye sevk edildiğini açıkladı. Açıklamada şüphelilerden 2'sinin tutuklandığı, 3 kişiyle ilgili de adli kontrol kararı verildiği yer aldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü dün Yenikapı Miting alanında düzenlenen Nevruz kutlamalarında terör örgütü propagandası yapılması olayıyla ilgili açıklama yaptı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü olarak Bölücü Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda; 17.03.2024 günü İstanbul Yenikapı Miting alanında gerçekleşen Nevruz programında miting alanında bulunan kule üzerine çıkıp PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan posteri açan 3 şahıs ve Twitter isimli sosyal medya sitesinde PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan posteri açtıkları tespit edilen 2 şahıs, toplamda 5 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 18.03.2024 günü çıkarıldıkları adli makamlarca 3 şahıs Adli Kontrol şartı ile serbest bırakılmış, 2 şahıs ise Tutuklanarak Cezaevine teslim edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Nevruz kutlamasında PKK propagandası yapan 5 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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