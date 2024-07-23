İstanbul'da Öğle Saatlerinde Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika
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İstanbul'da Öğle Saatlerinde Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte öğle saatlerinden itibaren yerel gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiğini duyurdu. Rüzgarın poyrazdan orta kuvvette aralıklarla kuvvetlice esmesi ve sıcaklıkların 33 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Yağışların, sıcak ve bunaltıcı havanın etkisini azaltması öngörülüyor. Hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normalleri civarı ve 1-2 derece üzerinde seyredeceği belirtiliyor.

23.07.2024 10:45
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte öğle saatlerinden itibaren yerel gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiğini duyurdu.

AKOM'dan yapılan açıklamada, 28 derece civarında hava sıcaklığının yaşandığı kentte, rüzgarın poyrazdan orta kuvvette aralıklarla kuvvetlice esmesinin beklendiği, öğle saatlerinde sıcaklıkların 33 derece civarında seyredeceği kaydedildi.

Öğle saatlerinden itibaren yerel gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, yağışların, geçen iki haftadan beri yaşanan sıcak ve bunaltıcı havanın etkisini azaltılacağı dile getirildi.

Açıklamada, hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normalleri civarı ve 1-2 derece üzerinde seyredeceği belirtilerek, kentte sıcaklıkların 5 Ağustos'a kadar mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Öğle Saatlerinde Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika

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