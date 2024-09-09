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İstanbul'da Okul Servisleri Denetlendi

İstanbul\'da Okul Servisleri Denetlendi

İstanbul'da 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle bazı noktalarda okul servisleri denetlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bakırköy, Şişli, Beyoğlu ve Kadıköy'de denetim gerçekleştirildi. Sürücülerin ehliyetleri ve araç ruhsatları kontrol edildi, eksik evrakı bulunanlara ceza kesildi.

09.09.2024 16:47
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İstanbul'da 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle bazı noktalarda okul servisleri denetlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, okul servislerinin trafikte oluşturabilecekleri yoğunluğu ve araçların karışabileceği kazaları önlemeye yönelik Bakırköy, Şişli, Beyoğlu ve Kadıköy'de denetim gerçekleştirildi.

Şişli'deki denetimde Abide-i Hürriyet Caddesi'nde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile sivil trafik ekiplerince uygulama noktası oluşturuldu.

Okullarda eğitimin saat 15.00 itibarıyla tamamlanmasının ardından trafiğe çıkan servis araçları durduruldu. Sürücülerin ehliyetleri ve araç ruhsatları kontrol edildi.

Eksik evrakı bulunan sürücülere ceza kesildi, sivil trafik ekipleri de okul servisi sürücülerini, araç kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ayrıca polis, Bakırköy Ekrem Kurt Bulvarı ile Bakırköy Sinan Erdem Spor Salonu karşısında uygulama noktası oluşturuldu. Ekipler, durdurdukları servis araçlarının sürücülerinin evraklarını ve emniyet kemeriyle koltuk sayısını kontrol etti.

Kaynak: AA

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