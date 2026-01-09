Okur Yazar Buluşması, Ocak Ayında İstanbul Kitapçısı'nda Devam Ediyor

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ'nin İstanbul Kitapçısı şubelerinde düzenlediği Okur Yazar Buluşması, ocak ayı boyunca Perihan Çıragöz, Levent Cinemre, Atilla Narin ve Kaya Genç'i okurlarla bir araya getirecek. Söyleşi, atölye ve imza günlerinden oluşan program, edebiyat ve yayıncılık dünyasına ilgi duyan okurlara yazarları yakından tanıma imkanı sunacak.

İBB Kültür AŞ tarafından İstanbul Kitapçısı şubelerinde düzenlenen Okur Yazar Buluşması, ocak ayında da kitapseverlerle yazarları bir araya getirmeyi sürdürüyor. Ay boyunca devam edecek etkinlik programı kapsamında okurlar, 10 Ocak'ta Perihan Çıragöz, 17 Ocak'ta Levent Cinemre, 24 Ocak'ta Atilla Narin ve 31 Ocak'ta Kaya Genç ile İstanbul Kitapçısı çatısı altında buluşacak.

İstanbul'un önemli kültür duraklarından biri olarak nitelendirilen İstanbul Kitapçısı, her yaştan okura hitap eden etkinlik programlarıyla kentin kültürel yaşamına katkı sunmaya devam ediyor. Okur Yazar Buluşması çerçevesinde düzenlenen söyleşi ve imza günleri, okurlara edebiyatın farklı isimlerini yakından dinleme, eserleri hakkında soru sorma ve yazarlarla birebir temas kurma olanağı sağlıyor.

Ocak ayının ilk konuğu Perihan Çıragöz

Ocak ayı programı, 10 Ocak 2026 tarihinde İstanbul Kitapçısı Kadıköy şubesinde gerçekleştirilecek etkinlikle başlayacak. Saat 15.00'te düzenlenecek buluşmada Perihan Çıragöz, ilk kitabı "Ebegümeci ile Uyandırma Servisi" üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek ve ardından imza günüyle okurlarıyla bir araya gelecek.

Jack London'ın 150. yaş gününe özel buluşma

Ayın ikinci etkinliği, dünya edebiyatının önemli isimlerinden Jack London'ın 150. yaş gününe özel olarak planlandı. 17 Ocak 2026 tarihinde İstanbul Kitapçısı Kadıköy şubesinde saat 15.00'te gerçekleştirilecek programda, Jack London'ın eserlerini Türkçeye kazandıran çevirmenlerden Levent Cinemre, okurlarla bir araya gelecek. "Jack London 150. Yaş Günü Özel – Levent Cinemre ile Okur Yazar Buluşması" başlıklı etkinlikte, yazarın edebiyattaki yeri ve yapıtlarının günümüze yansımaları ele alınacak.

Müze Gazhane'de Türk kahvesi atölyesi ve söyleşi

24 Ocak 2026 tarihinde Okur Yazar Buluşması programı bu kez Müze Gazhane'de devam edecek. Müze Gazhane T Atölye ve İstanbul Kitapçısı işbirliğiyle saat 14.00'te düzenlenecek etkinlikte Atilla Narin, "Türk Kahvesi Atlası" kitabı çerçevesinde bir Türk kahvesi atölyesi ve söyleşi gerçekleştirecek. Program, atölye ve söyleşinin ardından İstanbul Kitapçısı'nda imza günüyle sürecek.

Kaya Genç ile ayın son buluşması

Ocak ayının son etkinliği, 31 Ocak 2026 tarihinde İstanbul Kitapçısı Kadıköy şubesinde yapılacak. Saat 15.00'te başlayacak buluşmada, dünyada pek çok önemli yayında eserleri yer alan yazar Kaya Genç, okurlarla söyleşi gerçekleştirecek ve ardından kitaplarını imzalayacak. Program, Okur Yazar Buluşması'nın ocak takviminin son halkasını oluşturacak.

Kitapseverlere ay boyunca sürecek buluşmalar

Kültür AŞ'nin İstanbul Kitapçısı şubelerinde sürdürdüğü Okur Yazar Buluşması, ocak ayı boyunca farklı türlerde eserler veren yazarlar ve çevirmenlerle okurları bir araya getirerek, İstanbul'un edebiyat ve yayıncılık alanındaki çok sesli kültür ortamına katkı sunmayı sürdürecek. Program kapsamında düzenlenen söyleşi, atölye ve imza günleriyle okurlar, hem yeni eserleri keşfetme hem de takip ettikleri isimlerle buluşma imkanı bulacak.