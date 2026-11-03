İstanbul'da organ bağışı programında bu yıl 1890 nakil yapıldı, 8 bin 372 kişi bekliyor - Son Dakika
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İstanbul'da organ bağışı programında bu yıl 1890 nakil yapıldı, 8 bin 372 kişi bekliyor

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3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında Bakırköy'de düzenlenen farkındalık programında, İstanbul'da bu yıl 1890 organ nakli yapıldığı belirtildi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün etkinliğinde 8 bin 372 kişinin nakil beklediği de açıklandı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında farkındalık programı düzenlendi.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'ndaki programda konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, organ naklinin çok önemli olduğunu, bağışçı sayısının artırılması gerektiğini belirtti.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner de organ bağışının yalnızca tıbbi bir uygulama değil, hayatın insandan insana uzanan en anlamlı yolculuklarından biri olduğunu ifade etti.

Türkiye genelinde 2026 yılı itibarıyla gerçekleştirilen 4 bin 139 organ naklinin 2 bin 687'sinin böbrek, 1404'ünün karaciğer, 37'sinin kalp, 8'inin akciğer ve 3'ünün pankreas nakli olduğunu aktaran Güner, "İstanbul'da bu yıl toplam 1890 organ nakli yapıldı. Bunların 1223'ü böbrek, 652'si karaciğer, 10'u kalp ve 5'i akciğer nakilleridir." dedi.

Güner, Ekim 2025'ten bu yana Türkiye genelinde 183 bin 871 çevrim içi organ beyanı yapıldığını, 2011 yılından bu yana ise 807 bin 24 kartlı organ bağışı kaydının bulunduğunu bildirdi.

İstanbul'da 8 bin 372 kişinin organ nakli beklediğine dikkati çeken Güner, "Bu rakamların her biri, bir ailenin, bir annenin, bir çocuğun yeniden nefes alabilme umududur. Bekleme listelerinde yer alan her hastanın arkasında, sabırla mucize bekleyen bir yaşam hikayesi vardır. İşte bu nedenle her bağış yeni bir hikayenin başlangıcıdır." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un organ nakli alanında Türkiye'nin yanı sıra dünyanın sayılı merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Güner, kentte karaciğer nakillerindeki başarı oranının yüzde 90'ın üzerinde, böbrek nakillerinde ise yüzde 92 seviyesinde olduğunu, bu oranların dünya ortalamalarının üzerinde bulunduğunu söyledi.

Güner, organ bağışının artık çok kolay hale geldiğini, vatandaşların e-Devlet ve e-Nabız üzerinden organ bağışı işlemlerini gerçekleştirebildiğini anlattı.

Etkinlikte, organ bağışıyla hayatları değişen nakil alıcıları Aygün Mengelli ve Sevda Gülün, deneyimlerini paylaştı.

Program kapsamında ilahiyatçı yazar Osman Egin, "Organ Bağışının Dini ve İnsani Boyutu" başlıklı konuşma gerçekleştirdi.

Etkinlik, koro dinletisinin ardından teşekkür ve takdim bölümüyle sona erdi.

Kaynak: AA
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