İstanbul'da Orman Benim kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da Orman Benim kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi

İstanbul\'da Orman Benim kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Orman Benim kampanyası çerçevesinde İstanbul'da bir etkinlik düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Orman Bölge Müdürü Celal Pir, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ve Eyüpsultan Belediyesi Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de katıldığı etkinlikte, çevreyi kirleten atıklar toplandı ve orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturuldu.

03.05.2024 12:49  Güncelleme: 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da, Tarım ve Orman Bakanlığının ormanları korumak ve yangınlara karşı alınacak önemler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Eyüpsultan Kemerburgaz Göktürk Devlet Ormanı'ndaki etkinliğe İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Orman Bölge Müdürü Celal Pir, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ve Eyüpsultan Belediyesi Başkanı Mithat Bülent Özmen ve öğrenciler katıldı.

Vali Gül yaptığı açıklamada, bugün Türkiye'nin her tarafında ormanlarda yangına sebebiyet olabilecek kuru otlar başta olmak üzere çevreyi kirleten, ateş yakmaya yarayan, tehlike arz eden çöp ve atıkların toplanacağını söyledi.

İstanbul Öğrenci Meclisinin, okullardaki temsilcileriyle birlikte çöp ve atıkları toplayacaklarını ifade eden Gül, etkinliğin hem çevre bilincinin oluşması hem de orman yangınlarının önlenmesi amacıyla düzenlendiğini kaydetti.

Yangınların tamamına yakınının insan kaynaklı olduğunu dile getiren Gül, "İstanbul'umuzda bu sene kazasız, belasız, yangınsız bir yıl geçirmeyi diliyoruz. Bu anlamda katkısı olan öğrencilerimiz başta olmak üzere öğretmenlerimize, mesai arkadaşlarımıza, kaymakamımıza, belediyemize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Gül, protokol üyeleri ve öğrenciler, yangına sebebiyet olabilecek kuru otlar başta olmak üzere çevreyi kirleten, ateş yakmaya yarayan çöp ve atıkları topladı.

Etkinlikte ayrıca ağaç budandı ve çimler biçildi.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Eyüpsultan Belediyesi, Mithat Bülent Özmen, Eyüpsultan, İhsan Kara, Celal Pir, Davut Gül, İstanbul, Çevre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Orman Benim kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
12:23 Irak’ın kuzeyinde 32 PKK’lı terörist etkisiz Irak'ın kuzeyinde 32 PKK'lı terörist etkisiz
12:15 Görüşmeden yeni detaylar Oturma düzenine itiraz eden Özel, Bahçeli’nin adı zikredilince ikna olmuş Görüşmeden yeni detaylar! Oturma düzenine itiraz eden Özel, Bahçeli'nin adı zikredilince ikna olmuş
11:15 Türkiye’nin tüm ticareti durdurması İsrail’de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak
10:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor
13:08 CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüdü CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüdü
12:09 Depremde vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan’ın alacakları ödenmedi Depremde vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan'ın alacakları ödenmedi
11:41 Hazal Kaya’nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık Hazal Kaya'nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık
11:26 Bakan Şimşek’ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek
11:17 1 Mayıs’ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı 1 Mayıs'ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı
11:02 Dizi aşkı yeniden alevlendi Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler Dizi aşkı yeniden alevlendi! Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler
10:49 Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar İşte fiyatlar Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? İşte fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 13:42:00. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Orman Benim kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement