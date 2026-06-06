İstanbul Valiliği: Ormanlık Alanlara Girişler 8 Haziran– 15 Ekim Tarihleri Arasında Yasaklanmıştır - Son Dakika
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İstanbul Valiliği: Ormanlık Alanlara Girişler 8 Haziran– 15 Ekim Tarihleri Arasında Yasaklanmıştır

06.06.2026 10:16  Güncelleme: 10:52
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İstanbul Valiliği, yaz aylarında artan yangın riskine karşı 8 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara girişi yasakladı. Piknik ve mesire alanları hariç olmak üzere mangal, ateş yakma ve araç girişi de yasak kapsamında.

(İSTANBUL) İstanbul Valiliği, yaz mevsiminin gelmesiyle, ormanlık alanlardaki insan ve araç yoğunluğunun arttığına dikkat çekerek bir dizi önlem açıkladı. Buna göre, İstanbul'da ormanlık alanlara girişler 8 Haziran–15 Ekim tarihleri arasında yasaklandı. Konuyla ilgili Valilik açıklamasında, enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşların (BEDAŞ, AYEDAŞ, TEİAŞ), enerji hatlarının özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları gerçekleştireceği, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacağı belirtildi.

İstanbul Valiliği, kasten ya da kusurlu davranışlar nedeniyle çıkabilecek orman yangınlarının önüne geçilebilmesi için bir dizi önlem açıkladı. İstanbul'da ormanlık alanlara girişler 8 Haziran–15 Ekim tarihleri arasında yasaklandı. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"ORMAN YANGINI RİSKİ ARTMAKTA"

"Yaz mevsiminin gelmesiyle, ormanlık alanlardaki insan ve araç yoğunluğunun arttığı gözlemlenmektedir. Bu yoğunluk, orman yangını riskini de artırmaktadır. Yaz mevsiminin gelmesiyle, ormanlık alanlardaki insan ve araç yoğunluğunun arttığı gözlemlenmektedir. Bu yoğunluk, orman yangını riskini de artırmaktadır."

İstanbul Valiliği olarak kasten ya da kusurlu davranışlar nedeniyle çıkabilecek orman yangınlarının önüne geçilebilmesi için bir dizi tedbir kararı almış bulunmaktayız.  Bu kapsamda;

1- 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. Maddeleri uyarınca İstanbul'da ormanlık alanlara girişler 8 Haziran 2026 – 15 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklanmıştır. İstanbul il sınırları içerisinde yer alan ve aşağıdaki listede belirtilen piknik ve mesire alanları, korular, parklar, tabiat parkları ve eko turizm alanlarında (toplam 145 alan) piknik, spor, yürüyüş vb. faaliyetler için herhangi bir kısıtlama kararı bulunmamaktadır. Aşağıdaki listede bulunan alanlar dışında ormanlık alanların tümüne araç ya da yaya girişi yapmak, mangal yakmak, tüp kullanmak, nargile ya da çeşitli amaçlarla ateş yakmak yasaklanmıştır.

2- Orman Kanunu'nun 31. ve 32. Maddesi kapsamında köy/ mahalleler başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan tüm köy ve mahallelerde anız, bağ – bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi gerekçelerle ağaç, dal ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır.

3- Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı önleyici tüm tedbirleri eksiksiz alacaktır.

"ENERJİ NAKİL HATLARININ BAKIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

4- Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (BEDAŞ, AYEDAŞ, TEİAŞ), enerji hatlarının özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaktır.

5- Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe) hazır bulunduracaklardır.

6- İlçe kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin gözetim ve denetim çalışmalarını yürütecektir. Gerekli hallerde ilçe kaymakamlıklarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak olası yangınlara karşı etkili mücadele yapılacaktır.

7- Yukarıda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında ilgili kanunların belirlediği şekilde idari ve adli işlem yapılacaktır"

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, 3. Sayfa, İstanbul, Güncel, Enerji, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Valiliği: Ormanlık Alanlara Girişler 8 Haziran– 15 Ekim Tarihleri Arasında Yasaklanmıştır - Son Dakika

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