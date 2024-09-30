İstanbul'da Otobüse Kaldırım Cezası

İstanbul'da, otobüsle kaldırımda ilerlediği belirlenen şoföre 2 bin 70 lira para cezası kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Eylül'de sosyal medyada "Kaldırımdan İlerleyen Otobüs Pes" başlığıyla paylaşılan görüntü üzerine çalışma başlattı.
İncelemelerin ardından kimlik bilgileri tespit edilen otobüsün şoförü Ö.B. yakalandı.
Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 2 bin 70 lira idari para cezası kesilen şoför hakkında adli işlem yapıldı.
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