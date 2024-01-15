İstanbul\'da Otomobil ve Plaka Hırsızlığı Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'un farklı ilçelerinde otomobil ve plaka hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 5 ve 7 Ocak'ta Esenyurt, Avcılar, Başakşehir ve Eyüpsultan'da meydana gelen 4 otomobil hırsızlığı ve 2 araca ait plakaların çalınması ihbarına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimliklerini belirledikleri şüpheliler M.H.G. (27) ve V.K'yi (20) gözaltına aldı. Yapılan incelemede şüpheliler hakkında çok sayıda suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Ayrıca hakkında 5 yıl 5 ay hapis cezası bulunan M.H.G'nin aranmasının da olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Araçların çalınması güvenlik kamerasında

Çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüde, yol kenarına park edilen otomobili başka bir araçla gelen şüphelilerin saniyeler içinde alıp olay yerinden uzaklaşması ve araç sahibinin arkalarından koşması yer alıyor.

Başka bir görüntüde ise bir otomobili çalan şüphelilerin ara sokakta durması, bu araçta bulunan ekmek sepetini kenara bırakıp olay yerinde ayrılması bulunuyor.