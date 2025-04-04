İstanbul'da Özgürlük ve Demokrasi Şenliği Devam Ediyor - Son Dakika
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İstanbul'da Özgürlük ve Demokrasi Şenliği Devam Ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Özgürlük ve Demokrasi Şenliği', her yaştan İstanbulluyu kültür, sanat ve eğlenceyle buluşturuyor. Etkinlikler çocuklar için atölyeler, yüz boyama, sihirbaz gösterileri gibi etkinlikler içerirken, akşamları ise yetişkinlere yönelik söyleşi ve konserler düzenleniyor.

04.04.2025 16:27  Güncelleme: 17:19
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Özgürlük ve Demokrasi Şenliği" her yaştan İstanbulluyu kültür, sanat ve eğlenceyle buluşturmaya devam ediyor.

31 Mart'ta Saraçhane Parkı'nda başlayan "Özgürlük ve Demokrasi Şenliği", eğitici ve eğlenceli içerikleriyle İstanbullulardan yoğun ilgi görüyor. Renkli görüntülere sahne olan etkinliklerde çocuklar gün boyunca oyunlar oynuyor, atölyelere katılıyor ve yeni şeyler öğrenirken aileler de huzurlu ve keyifli zaman geçiriyor.

Her gün 12.00-18.00 arası çocuklara özel

Etkinlik kapsamında her gün saat 12.00-18.00 arasında Saraçhane Parkı, Müzede Gazhane, Dijital Deneyim Merkezi ve Çubuklu Silolar gibi farklı noktalarda çocuklara özel atölyeler düzenleniyor. Çocuklar karton ve geri dönüştürülebilir malzemelerle çalışmalar yapıyor, boyama ve taş süsleme gibi sanatsal etkinliklere katılıyor. Yüz boyama stantları ve maskot gösterileri ise özellikle minik ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği bölümler arasında yer alıyor.

Tatlı sürprizler ve eğlenceli gösteriler

Pamuk şeker stantları, balonlar ve rengarenk şekerlemeler etkinliğe tatlı bir hava katarken, alanda düzenlenen sihirbaz ve jonglör gösterileri de çocuklara unutamayacakları anlar yaşatıyor. Eğitmenler eşliğinde yürütülen etkinliklerde güvenlik ve hijyen koşullarına azami özen gösteriliyor. Aileler de çocuklarını izlerken parklarda vakit geçiriyor, müzik ve sohbet eşliğinde keyifli bir gün yaşıyor.

Kültür ve sanatla dolu akşamlar

Gündüz çocuklara yönelik etkinliklerin ardından her akşam, yetişkinlere hitap eden söyleşiler ve konserler düzenleniyor. Saraçhane Parkı'ndaki program şöyle:

4 Nisan Cuma

19.00 Söyleşi – Çağrı Başkurt

Moderatör: Aliye Gümüş

"Bayramın Tadı: Kahve, Lokum, Şekerlemeler"

20.30 Konser – Ezgi Aktan

5 Nisan Cumartesi

19.00 Söyleşi – Cengiz Özdemir & Önder Kaya

20.30 Konser – Ozbi

6 Nisan Pazar

19.00 Söyleşi – Ceren Sungur

20.30 Konser – Çağlar Fidan ve Derya Türkan

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Özgürlük ve Demokrasi Şenliği Devam Ediyor - Son Dakika

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