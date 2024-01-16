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İstanbul'da Park Halindeki Motosikleti Çalan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da Park Halindeki Motosikleti Çalan Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Ataşehir'de, park halindeki motosikleti çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu şüpheli tespit edildi ve gözaltına alındı. Şüphelinin poliste 10 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul\'da Park Halindeki Motosikleti Çalan Şüpheli Tutuklandı
16.01.2024 - 10:06,
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İstanbul Ataşehir'de, park halindeki motosikleti çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, İçerenköy Mahallesi'nde park halinde bulunan A.C.Ç'ye ait motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu motosikleti çaldığı anlaşılan E.D. (22) gözaltına alındı.

Poliste 10 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan E.D. tutuklandı.

Hırsızlık anı da güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, kapüşon ve maskeyle yüzünü gizleyen şüphelinin motosikleti aldıktan sonra iterek ilerlemesi, ardından yolun karşısına geçip olay yerinden uzaklaşması yer aldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

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SON DAKİKA: İstanbul'da Park Halindeki Motosikleti Çalan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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